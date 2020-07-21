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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог назвал условие окончания первой волны коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первая волна коронавирусной инфекции будет продолжаться, пока 70–80% населения не переболеют COVID-19. Об этом РБК заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

По его словам, после попадания в популяцию вирус никуда не исчезнет. Поэтому необходимо, чтобы большинство населения переболело, чтобы выработался популяционный иммунитет.

«Мы же понимаем сейчас, что процентов 60 людей болеют этой инфекцией бессимптомно, они являются носителями, и поэтому вирус так и будет распространяться», — пояснил Зверев.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Он отметил, что новые случаи заболевания будут продолжать регистрировать и в этом нет ничего страшного, поскольку смертность от COVID-19 невысокая. Вирусолог добавил, что причин для введения новых карантинных мер нет.

«Никаких карантинов не должно быть, потому что они уже ничего не дадут. Первый карантин нужен был для того, чтобы растянуть это немножко по времени, чтобы успеть подготовить врачей, койки, лекарства», — рассказал Зверев.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн считает, что вторая волна заболевания не начнется, поскольку пандемия будет продолжаться. «Сейчас пандемия развивается так, что, похоже, и не будет четкого просвета. А вот если у нас в Москве будут выявлять только единичные случаи и такая ситуация продержится какое-то время, а потом начнется подъем заболеваемости, то это можно будет назвать второй волной», — объяснил Альтштейн в беседе с РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что иммунитет к COVID-19 сформировался у 60% жителей столицы. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет к болезни есть более чем у четверти всех россиян.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, эпидемия, новости
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