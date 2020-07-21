Вирусолог назвал условие окончания первой волны коронавируса

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Первая волна коронавирусной инфекции будет продолжаться, пока 70–80% населения не переболеют COVID-19. Об этом РБК заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

По его словам, после попадания в популяцию вирус никуда не исчезнет. Поэтому необходимо, чтобы большинство населения переболело, чтобы выработался популяционный иммунитет.

«Мы же понимаем сейчас, что процентов 60 людей болеют этой инфекцией бессимптомно, они являются носителями, и поэтому вирус так и будет распространяться», — пояснил Зверев.

Он отметил, что новые случаи заболевания будут продолжать регистрировать и в этом нет ничего страшного, поскольку смертность от COVID-19 невысокая. Вирусолог добавил, что причин для введения новых карантинных мер нет.