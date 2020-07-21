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Пандемия коронавируса ,  
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Половина жителей городов-миллионников приготовились ко второй волне COVID

В то, что первая волна пандемии закончилась, а второй уже не будет, верят только 27% наиболее оптимистичных жителей российских городов-миллионников, свидетельствуют данные опроса Wanta Group
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почти половина (47%) жителей крупнейших городов России, в каждом из которых проживают более миллиона человек, ждут прихода второй волны эпидемии COVID-19 еще до конца нынешнего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Wanta Group.

В сообщении компании, поступившем в РБК, отмечается, что наиболее вероятным сроком начала второй волны жители российских мегаполисов считают сентябрь. О том, что COVID-19 может вернуться с новой силой именно в сентябре, заявили 20% участников опроса. Остальные месяцы вызывают у респондентов меньше опасений. Среди опрошенных считают, что она может прийти:

  • в октябре — 16%;
  • в ноябре — 5%;
  • в августе — 4%;
  • в июле — 1%;
  • в декабре — 1%.

В то, что первая волна пандемии закончилась, а второй уже не будет, верят 27% наиболее оптимистичных респондентов. Еще 14% считают, что второй волны не будет, потому что эпидемия вообще не делится на волны, а представляет собой единый процесс. Наконец, 11% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о второй волне.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Среди тех, кто ждет прихода второй волны COVID-19, большинство уверено, что она будет не страшнее первой. Того, что число заражений и смертельных исходов вырастет, опасаются только 16%. 71% полагает, что оба показателя будут такими же, как во время первой волны, или ниже.

Подавляющее большинство тех, кто верит в приход второй волны, заранее готовится. Ничего не делают только 8%, остальные же заявили, что уже принимают или намерены предпринять следующие меры (допускалось несколько ответов):

  • откладывание денег — 38%:
  • прием витаминов — 37%;
  • создание запаса лекарств, масок, антисептиков — 34%;
  • поиск хобби, которым можно заняться в самоизоляции — 33%;
  • обустройство квартиры или дома — 30%;
  • поиск удаленной подработки на случай самоизоляции — 28%;
  • налаживание отношений с близкими во избежание конфликтов на случай самоизоляции — 25%;
  • закупка инвентаря для занятий спортом дома — 19%;
  • покупка домашнего животного — 10%.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Wanta Group отмечают, что откладывать деньги на случай нового локдауна склонны в первую очередь люди в возрасте от 18 до 24 лет (53%), среди тех, кому 45–55 лет, сбережения готовят только 26%.

С момента начала пандемии COVID-19 в России выявлено более 783,3 тыс. заболевших, из них 12,58 тыс. умерли. Абсолютный максимум выявленных за сутки больных COVID-19 пришелся, по официальным данным, на 10 мая (11 656 случаев), с тех пор число заражений постепенно снижается. За последние сутки в стране выявлено 5842 новых случая.

В мае Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности прихода второй волны COVID-19 осенью, когда летняя жара сменится прохладной и дождливой погодой, а россияне массово вернутся на работу и учебу.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, социологический опрос
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