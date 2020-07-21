Половина жителей городов-миллионников приготовились ко второй волне COVID
Почти половина (47%) жителей крупнейших городов России, в каждом из которых проживают более миллиона человек, ждут прихода второй волны эпидемии COVID-19 еще до конца нынешнего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Wanta Group.
В сообщении компании, поступившем в РБК, отмечается, что наиболее вероятным сроком начала второй волны жители российских мегаполисов считают сентябрь. О том, что COVID-19 может вернуться с новой силой именно в сентябре, заявили 20% участников опроса. Остальные месяцы вызывают у респондентов меньше опасений. Среди опрошенных считают, что она может прийти:
- в октябре — 16%;
- в ноябре — 5%;
- в августе — 4%;
- в июле — 1%;
- в декабре — 1%.
В то, что первая волна пандемии закончилась, а второй уже не будет, верят 27% наиболее оптимистичных респондентов. Еще 14% считают, что второй волны не будет, потому что эпидемия вообще не делится на волны, а представляет собой единый процесс. Наконец, 11% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о второй волне.