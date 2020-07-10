В ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19 в России «хоть завтра»

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Если россияне не будут соблюдать профилактические меры против коронавируса, вторая волна заболевания может начаться в любой момент. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает «РИА Новости».

«Вероятность есть, что это (новая волна коронавируса) может случиться и завтра, если все расслабятся», — предостерегла она. В то же время она уточнила, что точный прогноз развития заболевания дать невозможно из-за влияния «многих факторов».

По мнению представителя ВОЗ, люди привыкли к существованию лекарств от всех болезней и «разбаловались». «Мы расслабились. Есть антибиотики, холеры не стало, все лечится. <...> Мы привыкли к тому, что все лечится. Но COVID — это не обычная бактерия. <...> Если против инфекций, которые встречались раньше, был и иммунитет, и лекарства, то в этом случае у нас нет лекарства», — сказала Вуйнович.

По мнению представителя ВОЗ, чтобы добиться от людей соблюдения ограничений, необходимо убедить их в реальной опасности вируса. «В Москве только 25 человек умерли за сутки — они умерли от того, что можно было предупредить. Это не «только 25». Это целых 25», — пояснила Вуйнович.