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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19 в России «хоть завтра»

Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Если россияне не будут соблюдать профилактические меры против коронавируса, вторая волна заболевания может начаться в любой момент. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает «РИА Новости».

«Вероятность есть, что это (новая волна коронавируса) может случиться и завтра, если все расслабятся», — предостерегла она. В то же время она уточнила, что точный прогноз развития заболевания дать невозможно из-за влияния «многих факторов».

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По мнению представителя ВОЗ, люди привыкли к существованию лекарств от всех болезней и «разбаловались». «Мы расслабились. Есть антибиотики, холеры не стало, все лечится. <...> Мы привыкли к тому, что все лечится. Но COVID — это не обычная бактерия. <...> Если против инфекций, которые встречались раньше, был и иммунитет, и лекарства, то в этом случае у нас нет лекарства», — сказала Вуйнович.

По мнению представителя ВОЗ, чтобы добиться от людей соблюдения ограничений, необходимо убедить их в реальной опасности вируса. «В Москве только 25 человек умерли за сутки — они умерли от того, что можно было предупредить. Это не «только 25». Это целых 25», — пояснила Вуйнович.

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Она добавила, что необходимо обеспечить доступ всех людей к защитным средствам и следить за соблюдением необходимых правил. По словам специалиста, риск заражения можно «сильно снизить» с помощью гигиенических мер. Вуйнович подчеркнула невозможность вернуться к той же жизни, которая была «в ноябре прошлого года».

Комментируя мировую ситуацию, представитель ВОЗ отметила, что наблюдается глобальный и быстрый прирост числа заболевших. Однако, по ее оценкам, это все еще продолжение первой волны пандемии, «которая идет практически по второму пику».

За последние сутки в России выявили 6635 новых заболевших коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране заразились более 713 тыс. человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12,2 млн человек, по оценкам ВОЗ — более 11,87 млн.

Теги: коронавирус, ВОЗ
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