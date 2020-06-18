Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии

Пока ситуация улучшается, но власти готовятся к тому, что эпидемия переживет лето, отметила Анна Попова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса этой осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«В летнее время мы надеемся, что всеми мерами <...> мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что этот эпидпроцесс вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать: опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем», — сообщила она (цитата по ТАСС).

Попова отметила, что пока ситуация в России благоприятная. На пике эпидемии заболеваемость в стране была в два раза ниже, чем в Европе в расчете на 100 тыс. населения.

В регионах с наступлением лета заболеваемость продолжает снижаться. В стране остались 13 субъектов, эпидемиологическая ситуация в которых вызывает опасения, сообщила глава ведомства, не уточнив, о каких именно регионах идет речь. Она отметила, что региональные власти взвешенно подходят к снятию ограничений и постоянно консультируются с Роспотребнадзором.