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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии

Пока ситуация улучшается, но власти готовятся к тому, что эпидемия переживет лето, отметила Анна Попова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса этой осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«В летнее время мы надеемся, что всеми мерами <...> мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что этот эпидпроцесс вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать: опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем», — сообщила она (цитата по ТАСС).

Попова отметила, что пока ситуация в России благоприятная. На пике эпидемии заболеваемость в стране была в два раза ниже, чем в Европе в расчете на 100 тыс. населения.

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В регионах с наступлением лета заболеваемость продолжает снижаться. В стране остались 13 субъектов, эпидемиологическая ситуация в которых вызывает опасения, сообщила глава ведомства, не уточнив, о каких именно регионах идет речь. Она отметила, что региональные власти взвешенно подходят к снятию ограничений и постоянно консультируются с Роспотребнадзором.

Часть ограничительных мер, таких как необходимость носить маску, сохранятся в России, пока власти окончательно не убедятся в том, что ситуация стабилизировалась. «Вот ровно тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален. Сказать, что вирус уйдет совсем, сегодня оснований нет. Но мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный, будет постоянно сохраняться в течение определенного времени», — предупредила она.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова ранее уже говорила, что вторая волна коронавируса в России может начаться осенью и наложиться на сезонную вспышку гриппа, из-за чего течение болезни будет тяжелым. Она утверждала, что люди, которые сделают прививку от гриппа, будут защищены от коронавируса, что «значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».

Научный советник правительства Новой Зеландии профессор Майкл Бейкер в интервью РБК заявил, что считает неизбежной вторую волну в Европе осенью. «Если вы снимаете ограничения в то время, когда заражению подвергаются тысячи людей, нетрудно предсказать, что будет дальше: число инфицированных снова подскочит, а очаги вируса будут разрастаться», — объяснил он. Профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи вирусолог Андреа Крисанти также сообщил РБК, что вторая волна заражения COVID-19 возможна и есть вероятность, что она придет зимой.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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