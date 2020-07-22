Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

После пожаров в больницах, где использовались аппараты ИВЛ «Авента-М», Росздравнадзор провел проверку на Уральском приборостроительном заводе, который занимается их сборкой. Прямой связи аппаратов ИВЛ с пожарами ведомство не нашло

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Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе производителя приборов — концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»).

«Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента-М». С 22 июля Уральский приборостроительный завод (он собирает эти аппараты. — РБК) возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки», — сообщили в пресс-службе КРЭТ.

РБК направил запрос в Ростех.

Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ «Авента-М» после двух пожаров в больницах. Первый из них произошел 9 мая в московской ГКБ № 50, где лечились пациенты с коронавирусом. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, могла стать неисправность одного из аппаратов ИВЛ, передавал ТАСС, ссылаясь на источники.