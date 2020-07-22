Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 12:49 «Газпром» стал генеральным партнером шахматной Олимпиады Спорт, 12:44 Instagram разрешил сбор пожертвований в профиле Стиль, 12:40 Мишустин заявил о росте безработицы с апреля в три с половиной раза Общество, 12:36 Аветисян выкупит у «Восточного» вызвавшие вопросы ЦБ активы за ₽1,6 млрд Финансы, 12:33 Мишустин назвал дату решения по проведению учебного года в онлайн-режиме Общество, 12:28 Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Общество, 12:28 Академик РАН исключил окончание эпидемии COVID-19 до Нового года Общество, 12:23 Миллиардер Питер Шифф о золоте, серебре и биткоине Крипто, 12:22 Как сетевому ретейлеру снизить потери и превратить убытки в прибыль Партнерский материал, 12:20 Сервис для инвестиций Robinhood отложил экспансию на фоне скандалов Инвестиции, 12:18 Майгуров заявил о невозможности совмещать пост главы СБР с другой работой Спорт, 12:12 Все оттенки «зеленого»: экологический рейтинг регионов России Зеленая экономика, 12:00  Чувство алгоритма: как сервис рекомендаций принес клиентам ₽21 млрд Pro, 11:58
Общество ,  
0 

Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

После пожаров в больницах, где использовались аппараты ИВЛ «Авента-М», Росздравнадзор провел проверку на Уральском приборостроительном заводе, который занимается их сборкой. Прямой связи аппаратов ИВЛ с пожарами ведомство не нашло
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе производителя приборов — концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»).

«Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента-М». С 22 июля Уральский приборостроительный завод (он собирает эти аппараты. — РБК) возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки», — сообщили в пресс-службе КРЭТ.

РБК направил запрос в Ростех.

Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ «Авента-М» после двух пожаров в больницах. Первый из них произошел 9 мая в московской ГКБ № 50, где лечились пациенты с коронавирусом. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, могла стать неисправность одного из аппаратов ИВЛ, передавал ТАСС, ссылаясь на источники.

«Ростех» назвал преждевременными выводы о причинах пожаров в больницах
Общество
Здание больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли пять пациентов с коронавирусом в отделении реанимации, 12.05.2020г.

Через три дня пожар произошел в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также лежали заболевшие COVID-19. Тогда погибли шесть человек. Причиной пожара губернатор города Александр Беглов назвал возгорание аппарата ИВЛ.

В КРЭТ, в свою очередь, заявили, что к пожарам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло привести нарушение мер противопожарной безопасности или причины технического характера.

После случившегося Росздравнадзор провел проверку на Уральском приборостроительном заводе. В ходе нее на предприятии обнаружили нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации, однако прямой связи между этими нарушениями и возгораниями «Авента-М» в больницах найдено не было, сообщили в ведомстве.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Авторы: Виктория Полякова, Инна Сидоркова
Теги: Росздравнадзор
Материалы по теме
Производитель отозвал ИВЛ «Авента-М» для проверок после пожаров
Бизнес
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
Общество
Число жертв пожара из-за аппарата ИВЛ в Петербурге выросло до шести
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter