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«Ростех» назвал преждевременными выводы о причинах пожаров в больницах

Здание больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли пять пациентов с коронавирусом в отделении реанимации, 12.05.2020г.
Здание больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли пять пациентов с коронавирусом в отделении реанимации, 12.05.2020г. (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Проведенная Росздравнадзором проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не выявила в них каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию, поэтому делать выводы о причинах пожаров в больницах, где были установлены изготовленные заводом «Ростеха» аппараты для вентиляции легких, пока преждевременно. Такое мнение высказал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его слова передала РБК пресс-служба организации.

«В настоящее время ведется следствие, до окончания которого выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Необходимо провести множество экспертиз как аппаратов, так и условий их эксплуатации», — заявил Чемезов.

При этом он отметил, что все замечания Росздравнадзора учтены, в документацию вносятся коррективы, а завод-изготовитель проводит дополнительную проверку аппаратов.

Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Чемезов добавил, что госконтракт на поставку аппаратов ИВЛ по-прежнему в силе. По его словам, завод продолжает выпуск аппаратов для выполнения условий всех заключенных контрактов, в том числе экспортных.

На фоне эпидемии коронавируса правительство в марте выделило 7,5 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и определило единственным поставщиком АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех». Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ, выпускает аппараты «Авента-М».

В мае в России произошло два пожара в больницах, где использовались эти аппараты ИВЛ. В московской ГКБ №50 в результате инцидента погиб один человек. Жертвами пожара в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге стали пять человек. После этого Росздравнадзор организовал проверку аппаратов ИВЛ в этих медучреждениях.

8 июля Росздравнадзор сообщил о завершении проверки Уральского приборостроительного завода. По ее результатам на предприятии обнаружили нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации.

В то же время сотрудники Росздравнадзора не выявили прямой связи между этими нарушениями и возгораниями «Авента-М» в больницах.

Теги: Сергей Чемезов, «Ростех», коронавирус
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Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Общество
Производитель отозвал ИВЛ «Авента-М» для проверок после пожаров
Бизнес
Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ
Общество
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