«Ростех» назвал преждевременными выводы о причинах пожаров в больницах

Здание больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли пять пациентов с коронавирусом в отделении реанимации, 12.05.2020г. (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Проведенная Росздравнадзором проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не выявила в них каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию, поэтому делать выводы о причинах пожаров в больницах, где были установлены изготовленные заводом «Ростеха» аппараты для вентиляции легких, пока преждевременно. Такое мнение высказал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его слова передала РБК пресс-служба организации.

«В настоящее время ведется следствие, до окончания которого выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Необходимо провести множество экспертиз как аппаратов, так и условий их эксплуатации», — заявил Чемезов.

При этом он отметил, что все замечания Росздравнадзора учтены, в документацию вносятся коррективы, а завод-изготовитель проводит дополнительную проверку аппаратов.

Чемезов добавил, что госконтракт на поставку аппаратов ИВЛ по-прежнему в силе. По его словам, завод продолжает выпуск аппаратов для выполнения условий всех заключенных контрактов, в том числе экспортных.