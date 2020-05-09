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Пандемия коронавируса ,  
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В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар

Возгорание произошло на первом этаже корпуса ГКБ № 50. В результате ЧП погиб один человек
Фото: Graf_CbIP / Twitter
Фото: Graf_CbIP / Twitter

На севере Москвы произошел пожар в ГКБ № 50, где лежат пациенты с коронавирусом.

Как указывается в сообщении ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре по адресу: ул.Вучетича, 21 поступило в 20:30 мск. В ведомстве не уточнили, что именно там находится. По этому адресу расположена Городская клиническая больница имени Спасокукоцкого.

По данным МЧС, пожар произошел в 6-ти этажном лечебном здании, в одной из палат на первом этаже. Он был ликвидирован в 21:03. Из здания эвакуировали 200 человек

В результате возгорания погиб один человек, уточнили в ведомстве. Жертвой ЧП стал пациент.

Пока нет информации, в каком именно корпусе произошел пожар. Из здания вывозили аппараты ИВЛ и другое оборудование, сообщает «Интерфакс».

Как позже пообещал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, все пациенты, эвакуированные из корпуса в ГКБ № 50, будут перевезены в другие больницы. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего пациента.

Источник ТАСС утверждает, что по предварительным данным, к пожару могла привести неисправность медоборудования. В то же время, по словам собеседника «Интерфакса», очаг находился на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. «Причина — воспламенение личных вещей», — заявил источник.

Проверку по факту пожара в больнице начнет столичная прокуратура, сообщила РБК руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова. «По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — отметила она.

В середине апреля Департамент здравоохранения Москвы сообщал о том, что для лечения больных коронавирусом был перепрофилирован лечебный корпус № 6 ГКБ № 50, рассчитанный на 450 коек. К койкам был проведен кислород, в корпусе были установлены в том числе аппараты КТ для наиболее эффективной диагностики пациентов с подозрением на COVID-19.

Автор: Артем Филипенок
Теги: пожар, МЧС
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