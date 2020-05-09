В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар

Возгорание произошло на первом этаже корпуса ГКБ № 50. В результате ЧП погиб один человек

Фото: Graf_CbIP / Twitter

На севере Москвы произошел пожар в ГКБ № 50, где лежат пациенты с коронавирусом.

Как указывается в сообщении ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре по адресу: ул.Вучетича, 21 поступило в 20:30 мск. В ведомстве не уточнили, что именно там находится. По этому адресу расположена Городская клиническая больница имени Спасокукоцкого.

По данным МЧС, пожар произошел в 6-ти этажном лечебном здании, в одной из палат на первом этаже. Он был ликвидирован в 21:03. Из здания эвакуировали 200 человек

В результате возгорания погиб один человек, уточнили в ведомстве. Жертвой ЧП стал пациент.

Пока нет информации, в каком именно корпусе произошел пожар. Из здания вывозили аппараты ИВЛ и другое оборудование, сообщает «Интерфакс».