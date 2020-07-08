Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями

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Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росздравнадзора обнаружили на предприятии нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации.

Вместе с тем экспертиза не выявила прямой связи между этими нарушениями и возгораниями «Авента-М» в больницах. Сейчас на заводе проводятся корректирующие мероприятия, в том числе включающие отзыв и перепроверку аппаратов «Авента-М», находящихся в обращении.

Пожар в московской городской клинической больнице № 50 произошел 9 мая. Его причиной стало возгорание аппарата ИВЛ «Авента-М» в одной из палат, где лежали пациенты с коронавирусной инфекцией. В результате инцидента погиб один человек.

Спустя три дня возгорание аппарата этой же марки стало причиной пожара в больнице им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Тогда жертвами инцидента стали шесть пациентов.