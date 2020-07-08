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Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росздравнадзора обнаружили на предприятии нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации.

Вместе с тем экспертиза не выявила прямой связи между этими нарушениями и возгораниями «Авента-М» в больницах. Сейчас на заводе проводятся корректирующие мероприятия, в том числе включающие отзыв и перепроверку аппаратов «Авента-М», находящихся в обращении.

Пожар в московской городской клинической больнице № 50 произошел 9 мая. Его причиной стало возгорание аппарата ИВЛ «Авента-М» в одной из палат, где лежали пациенты с коронавирусной инфекцией. В результате инцидента погиб один человек.

Спустя три дня возгорание аппарата этой же марки стало причиной пожара в больнице им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Тогда жертвами инцидента стали шесть пациентов.

Производитель отозвал ИВЛ «Авента-М» для проверок после пожаров
Бизнес
Фото: Павел Львов / РИА Новости

После пожаров надзорные и правоохранительные органы начали проверки на Уральском приборостроительном заводе. Через несколько дней после второго пожара на предприятии сменился генеральный директор.

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов на территории России. Производитель «Авенты-М» отозвал аппараты после происшествия для дополнительных тестов и проверок.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: проверка, Росздравнадзор, пожар
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Производитель отозвал ИВЛ «Авента-М» для проверок после пожаров
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Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ
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