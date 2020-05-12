При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек

Возгорание произошло в отделении реанимации на шестом этаже больницы Святого Георгия. В результате ЧП погибли пять пациентов. По предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание в аппарате ИВЛ

Видео: Ramik Dobrov / VK

В Санкт-Петербурге в больнице, которая принимает пациентов, заразившихся коронавирусом, произошел пожар, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

В результате происшествия погибли пять человек, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». По информации источника «Интерфакса», у всех погибших был диагностирован коронавирус. Эти пациенты находились на искусственной вентиляции легких, сообщил собеседник ТАСС.

По данным городского главка МЧС, пожар произошел в 06:23 мск на Северном проспекте, 1. Согласно открытым данным, по этому адресу находится больница Святого великомученика Георгия. В 06:55 пожар был локализован. Возгорание произошло на шестом этаже здания, площадь составила 10 кв. м. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар удалось потушить.

По словам источника «Интерфакса», огонь возник в реанимации на шестом этаже. «Это так называемая красная зона, там проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией. Предположительно, загорелся аппарат ИВЛ», — сообщил он.