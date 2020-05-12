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При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек

Возгорание произошло в отделении реанимации на шестом этаже больницы Святого Георгия. В результате ЧП погибли пять пациентов. По предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание в аппарате ИВЛ

Видео: Ramik Dobrov / VK
Видео: Ramik Dobrov / VK

В Санкт-Петербурге в больнице, которая принимает пациентов, заразившихся коронавирусом, произошел пожар, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

В результате происшествия погибли пять человек, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». По информации источника «Интерфакса», у всех погибших был диагностирован коронавирус. Эти пациенты находились на искусственной вентиляции легких, сообщил собеседник ТАСС.

По данным городского главка МЧС, пожар произошел в 06:23 мск на Северном проспекте, 1. Согласно открытым данным, по этому адресу находится больница Святого великомученика Георгия. В 06:55 пожар был локализован. Возгорание произошло на шестом этаже здания, площадь составила 10 кв. м. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар удалось потушить.

По словам источника «Интерфакса», огонь возник в реанимации на шестом этаже. «Это так называемая красная зона, там проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией. Предположительно, загорелся аппарат ИВЛ», — сообщил он.

Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких или его неисправность, сообщили ТАСС в экстренных службах. О неисправности в электрооборудовании, которая могла привести к возгоранию, передают и «РИА Новости».

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

РБК обратился за комментарием в больницу Святого Георгия.

В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар
Общество
Фото: Graf_CbIP / Twitter

Больницу Святого Георгия перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом в конце марта, сообщал «РБК Санкт-Петербург».

Петербург находится на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом в России, следует из данных оперативного штаба. С начала эпидемии в городе зарегистрировали 7,7 тыс. случаев заболевания, 56 человек умерли.

9 мая пожар произошел в московской больнице № 50, которая также принимает пациентов с коронавирусом. Огонь возник в палате на первом этаже здания. В результате происшествия погиб один пациент.

Погибший был подключен к аппарату ИВЛ, сообщил источник ТАСС. По его информации, возможной причиной пожара могла стать неисправность устройства. В то же время, по словам собеседника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже урологического корпуса, где лечатся больные COVID-19. «Причина — воспламенение личных вещей», — заявил источник.

Проверку по факту пожара проведет столичная прокуратура, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Любовь Порываева
Теги: пожар, коронавирус
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