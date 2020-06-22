Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального

Счета членов семей Навального и Жданова были заблокированы в феврале в рамках расследования уголовного дела против ФБК по статье об отмывании средств, полученных преступным путем

Алексей Навальный и Иван Жданов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр вопрос об аресте банковских счетов членов семей основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и директора фонда Ивана Жданова в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

«Постановление Басманного районного суда от 27 февраля отменено, ходатайство следователя возвращено на новое рассмотрение», — говорится в сообщении.

Басманный суд по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на банковские счета членов семей Навального и Жданова в феврале этого года. Навальный тогда сообщил, что, в частности, у его сына нет доступа к 30 тыс. руб., которые лежали на детском накопительном счете. В свою очередь, Жданов рассказал о блокировке счетов в Альфа-банке, Сбербанке и Рокетбанке. «Очевидно, что наши родственники не имеют никакого отношения к делу ФБК и вообще к деятельности Фонда борьбы с коррупцией», — сказал он. Позднее аресты с пенсионных счетов матери Навального и отца Жданова были сняты.

Уголовное дело против ФБК по статье о финансовых операциях с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК), было возбуждено в августе прошлого года. В рамках этого дела у сотрудников фонда провели обыски, а средства на счетах организации и более 100 физических и юридических лиц были арестованы. По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники ФБК и имеющие отношение к фонду лица провели через счета организации и легализовали около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК все обвинения отвергли.