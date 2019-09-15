Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального

Тинькофф Банк объяснил, что блокировка средств на счету координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца связана с постановлением суда о наложении ареста. В банке РБК также рассказали, что сумма блокировки составляет 75 млн руб., а сумма в 7,5 млрд руб. отображалась в личном кабинете клиента из-за технических неполадок.

«Речь идет о блокировке суммы в 75,5 млн руб. на счету клиента согласно постановлению российского суда о наложении ареста на его имущество в виде денежных средств. Что касается суммы в 7,5 млрд руб., то здесь произошло временное некорректное отображение суммы в личном кабинете и мобильном приложении, связанное с техническими неполадками. Эта ситуация была оперативно исправлена после обращения клиента в контактный центр», — сказали РБК в пресс-службе банка.

Ранее Шварц на своей странице Twitter сообщил, что Тинькофф Банк заблокировал 7,5 млрд руб. на его банковском счете. «Похоже, на меня повесили чей-то особняк из героев расследований ФБК», — написал он.

Ранее, 12 сентября, Следственный комитет провел обыски у координаторов и волонтеров региональных штабов Алексея Навального по всей России. Обыски прошли у 200 человек в 43 регионах страны в рамках дела по отмыванию денег (ст. 174 УК). По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в рамках следственных действий по меньшей мере у восьми волонтеров заблокировали средства на банковских счетах. В большинстве случаев блокировались суммы в размере 75 млн руб. Такая сумма, по версии следствия, соответствует легализованной неустановленными лицами из ФБК, сообщила Ярмыш.