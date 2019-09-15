Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому Общество, 21:10 «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место РПЛ Спорт, 21:05 Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве Общество, 20:58 Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав Бизнес, 20:48 Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Бизнес, 20:41 Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального Общество, 20:27 Захарова после слов посла в Сербии предложила США извиниться за авиаудары Политика, 20:25 СКА выиграл у «Йокерита» благодаря голу на последней минуте Спорт, 20:07 Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом Политика, 19:55 Цифровой мир будущего глазами писателей-фантастов РБК и Selectel, 19:31 В Казахстане поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде Общество, 19:22 Посол США предложил Сербии шире смотреть на бомбардировки НАТО Политика, 19:20 Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Политика, 19:19 ЦСКА обыграл «Тамбов» в чемпионате России Спорт, 18:45
Общество ,  
0 
Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального

Тинькофф Банк объяснил, что блокировка средств на счету координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца связана с постановлением суда о наложении ареста. В банке РБК также рассказали, что сумма блокировки составляет 75 млн руб., а сумма в 7,5 млрд руб. отображалась в личном кабинете клиента из-за технических неполадок.

«Речь идет о блокировке суммы в 75,5 млн руб. на счету клиента согласно постановлению российского суда о наложении ареста на его имущество в виде денежных средств. Что касается суммы в 7,5 млрд руб., то здесь произошло временное некорректное отображение суммы в личном кабинете и мобильном приложении, связанное с техническими неполадками. Эта ситуация была оперативно исправлена после обращения клиента в контактный центр», — сказали РБК в пресс-службе банка.

Ранее Шварц на своей странице Twitter сообщил, что Тинькофф Банк заблокировал 7,5 млрд руб. на его банковском счете. «Похоже, на меня повесили чей-то особняк из героев расследований ФБК», — написал он.

Общество
Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать

Ранее, 12 сентября, Следственный комитет провел обыски у координаторов и волонтеров региональных штабов Алексея Навального по всей России. Обыски прошли у 200 человек в 43 регионах страны в рамках дела по отмыванию денег (ст. 174 УК). По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в рамках следственных действий по меньшей мере у восьми волонтеров заблокировали средства на банковских счетах. В большинстве случаев блокировались суммы в размере 75 млн руб. Такая сумма, по версии следствия, соответствует легализованной неустановленными лицами из ФБК, сообщила Ярмыш.

Теги: Тинькофф Банк, Алексей Навальный, новости РБК
Материалы по теме
В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в регионах
Общество
Песков сообщил об осведомленности Кремля об обысках у ФБК в регионах
Политика
Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter