Навальный заявил о блокировке банковских счетов у членов его семьи

Карточками не могут воспользоваться родственники Навального и директора ФБК Ивана Жданова. В начале августа 2019 года СК возбудил дело против ФБК об отмывании средств, полученных преступным путем

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что у него и его родственников заблокировали все счета. По словам политика, карточки заблокированы не только у него и его жены, но также у детей и родителей.

Навальный указал, что у его сына, например, нет доступа к ₽30 тыс., которые лежали на детском накопительном счете. Он разместил на сайте фотографию карты ребенка, выпущенной «Райффайзенбанком». Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией не смогла ответить на вопрос РБК, какие именно банки заблокировали счета Навального и его родственников.

О блокировке счетов у себя и у своих родственниках РБК сообщил и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. «У меня, у моих родственников во всех банках, где были счета — Альфа-банк, Сбербанк, Рокетбанк — они заблокированы. Очевидно, что наши родственники не имеют никакого отношения к делу ФБК и вообще к деятельности Фонда борьбы с коррупцией», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка и Рокет-банка.