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Навальный заявил о блокировке банковских счетов у членов его семьи

Карточками не могут воспользоваться родственники Навального и директора ФБК Ивана Жданова. В начале августа 2019 года СК возбудил дело против ФБК об отмывании средств, полученных преступным путем
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что у него и его родственников заблокировали все счета. По словам политика, карточки заблокированы не только у него и его жены, но также у детей и родителей.

Навальный указал, что у его сына, например, нет доступа к ₽30 тыс., которые лежали на детском накопительном счете. Он разместил на сайте фотографию карты ребенка, выпущенной «Райффайзенбанком». Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией не смогла ответить на вопрос РБК, какие именно банки заблокировали счета Навального и его родственников.

О блокировке счетов у себя и у своих родственниках РБК сообщил и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. «У меня, у моих родственников во всех банках, где были счета — Альфа-банк, Сбербанк, Рокетбанк — они заблокированы. Очевидно, что наши родственники не имеют никакого отношения к делу ФБК и вообще к деятельности Фонда борьбы с коррупцией», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка и Рокет-банка.

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Жданов пообещал обжаловать каждую блокировку в суде, пообещав, что в случае необходимости ФБК дойдет до Европейского суда по правам человека. «Это очевидное нарушение права на владение собственностью», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся с Навальным, заявил, что «в Кремле не занимаются банковскими счетами российских граждан». «Это не к нам вопрос», — добавил он.

Также во вторник Навальный сообщил о том, что иск против него подал бизнесмен Олег Дерипаска.. «Есть информация, что Дерипаска подал иск, но мы пока не видели копию иска», — заявил РБК Жданов.

В начале августа прошлого года Следственный комитет возбудил против ФБК дело по статье о финансовых операциях с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б», ч. 4, ст. 174 УК). В рамках этого дела у сотрудников фонда провели обыски, а ₽75,5 млн на счетах организации были арестованы. По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники ФБК и имеющие отношение к фонду лица провели через счета организации и легализовали около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК все обвинения отвергли.

В сентябре прошлого года координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц сообщил, что Тинькофф Банк заблокировал 7,5 млрд руб. на его банковском счете. Тинькофф Банк позже объяснил, что блокировка средств на счету координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца связана с постановлением суда о наложении ареста. В банке РБК также рассказали, что сумма блокировки составляет 75 млн руб., а сумма в 7,5 млрд руб. отображалась в личном кабинете клиента из-за технических неполадок.

По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, в рамках следственных действий в сентябре по меньшей мере у восьми волонтеров заблокировали средства на банковских счетах. В большинстве случаев блокировались суммы в размере 75 млн руб.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева, Полина Химшиашвили
Теги: Алексей Навальный, Иван Жданов
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