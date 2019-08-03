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СК возбудил дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд руб.
По версии следствия, счета фонда использовались для легализации «крупной суммы денег», полученной преступным путем. Средства сотрудники фонда получали от неназванных третьих лиц
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по ч. 4 ст. 174 УК России (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следствие считает, что близкие к ФБК люди, а также сотрудники фонда, в 2016-2018 годах легализовали через счета организации «крупную сумму денег», полученную преступным путем. 

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Следственный комитет, Уголовное дело, ФБК
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