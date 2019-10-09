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СМИ опубликовали копию денежного перевода ФБК из Испании
В документе о денежном переводе из Мадрида указано, что ФБК, внесенному Минюстом в реестр иноагентов, в конце сентября перевели из Мадрида 110 тыс. руб. Российское ведомство заявляло, что фонд получил из Испании и США 140 тыс.
Фото: Александра Астах / Ведомости / ТАСС

Телеканал РЕН ТВ опубликовал копию документа о денежном переводе из Мадрида Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который Минюст России внес в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, из-за политической деятельности и зарубежного финансирования.

В бумаге с логотипом испанского банка Caixa указано, что 12 сентября этого года ФБК перевели 110 тыс. руб. В поле «заказчик» указано имя Роберто Фабио Мона и Франсиско Суарес, часть их имен скрыта. ИНН и адрес получателя совпадают с данными фонда. Этот документ «подтверждает», что ФБК «действительно получал деньги из-за границы», пишет РЕН-ТВ.

РБК отправил запрос в ФБК.

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Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Минюст сообщал, что иностранными источниками финансирования фонда являются Роберто Фабио Монда Карденас и компания Star Doors.com из США, которая продает двери для шкафов. По данным российского ведомства, фонд получил два транша из Испании и Соединенных Штатов на общую сумму более 140 тыс. руб.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что организация получает деньги исключительно от россиян, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал, а его деятельность прозрачна. Внесение ФБК в реестр иноагентов он назвал очередной попыткой «задушить» фонд. Навальный заявил, что фонд потребует, чтобы Минюст объяснил всем и предоставил доказательство, что организация получила «хоть одну копейку иностранных денег».

В интервью «Дождю» Жданов рассказал, что 140 тыс. руб. неизвестная фонду компания из Испании пыталась перевести на уже заблокированный счет. Он назвал произошедшее провокацией, отметив, что для такого перевода иностранной компании пришлось бы завести особый рублевый счет.

Следственный комитет расследует уголовное дело об отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК РФ) против ФБК. Следствие сообщало, что близкие к организации люди и ее сотрудники через счета организации легализовали около 1 млрд руб., полученные преступным путем. Фонд обвинения отвергает. Позднее соратник Навального Леонид Волков пояснял, что в качестве обеспечительной меры по ходатайству следствия арестованы 75 млн руб., и «ни о каком миллиарде речи не идет».

Автор: Юлия Выродова
Теги: Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный, Испания ..., иностранное финансирование
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Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
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Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
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