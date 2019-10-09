СМИ опубликовали копию денежного перевода ФБК из Испании

В документе о денежном переводе из Мадрида указано, что ФБК, внесенному Минюстом в реестр иноагентов, в конце сентября перевели из Мадрида 110 тыс. руб. Российское ведомство заявляло, что фонд получил из Испании и США 140 тыс.

Фото: Александра Астах / Ведомости / ТАСС

Телеканал РЕН ТВ опубликовал копию документа о денежном переводе из Мадрида Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который Минюст России внес в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, из-за политической деятельности и зарубежного финансирования.

В бумаге с логотипом испанского банка Caixa указано, что 12 сентября этого года ФБК перевели 110 тыс. руб. В поле «заказчик» указано имя Роберто Фабио Мона и Франсиско Суарес, часть их имен скрыта. ИНН и адрес получателя совпадают с данными фонда. Этот документ «подтверждает», что ФБК «действительно получал деньги из-за границы», пишет РЕН-ТВ.

РБК отправил запрос в ФБК.