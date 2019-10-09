СМИ опубликовали копию денежного перевода ФБК из Испании

Минюст сообщал, что иностранными источниками финансирования фонда являются Роберто Фабио Монда Карденас и компания Star Doors.com из США, которая продает двери для шкафов. По данным российского ведомства, фонд получил два транша из Испании и Соединенных Штатов на общую сумму более 140 тыс. руб.
Директор ФБК Иван Жданов заявил, что организация получает деньги исключительно от россиян, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал, а его деятельность прозрачна. Внесение ФБК в реестр иноагентов он назвал очередной попыткой «задушить» фонд. Навальный заявил, что фонд потребует, чтобы Минюст объяснил всем и предоставил доказательство, что организация получила «хоть одну копейку иностранных денег».
В интервью «Дождю» Жданов рассказал, что 140 тыс. руб. неизвестная фонду компания из Испании пыталась перевести на уже заблокированный счет. Он назвал произошедшее провокацией, отметив, что для такого перевода иностранной компании пришлось бы завести особый рублевый счет.
Следственный комитет расследует уголовное дело об отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК РФ) против ФБК. Следствие сообщало, что близкие к организации люди и ее сотрудники через счета организации легализовали около 1 млрд руб., полученные преступным путем. Фонд обвинения отвергает. Позднее соратник Навального Леонид Волков пояснял, что в качестве обеспечительной меры по ходатайству следствия арестованы 75 млн руб., и «ни о каком миллиарде речи не идет».