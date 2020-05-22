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Российский ученый назвал сроки испытания вакцины от коронавируса на людях

Результаты клинических испытаний вакцины против COVID-19 станут известны в июле, ученые в России начали тестировать на себе ее разработки, сообщил представитель НИИ Роспотребнадзора
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Первые результаты исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях появятся в России в начале июля. Об этом заявил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

По его словам, российские ученые уже начали испытывать экспериментальную вакцину на себе. Первые результаты клинических испытаний будут свидетельствовать, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной, заявил Горелов.

«Безопасность формируется в длительных испытаниях на разных видах животных из клеточных линий, а потом только проводят испытания на добровольцах. Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней», — уточнил представитель Роспотребнадзора.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

18 мая глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины начнутся через месяц. Доклинические испытания проходят согласно графику, а для массового применения она станет доступна в конце июля, отметил он.

В России созданием вакцины занимается НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины может начаться в августе, если исследования пройдут успешно. Однако он отметил, что обеспечить вакциной всех нуждающихся сразу не получится.

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Фото: Zuma / ТАСС

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, если не удастся оперативно выпустить вакцину в большом количестве, первыми ее получат те, кто находится в группе риска. Речь идет о пожилых людях и страдающих хроническими заболеваниями. Как отмечал Минздрав, одной из самых уязвимых групп населения стали люди с болезнями почек.

22 мая Гинцбург сообщил, что сотрудники НИИ проверили на себе свою разработку и опыт оказался успешным. По его словам, при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы-здоровы». Гинцбург отметил, что официально вакцина пока находится на этапе доклинических испытаний и проходит проверку на приматах, а опыт ученых не является частью официальных исследований.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: вакцина, Роспотребнадзор, коронавирус
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