Российский ученый назвал сроки испытания вакцины от коронавируса на людях

Результаты клинических испытаний вакцины против COVID-19 станут известны в июле, ученые в России начали тестировать на себе ее разработки, сообщил представитель НИИ Роспотребнадзора

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Первые результаты исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях появятся в России в начале июля. Об этом заявил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

По его словам, российские ученые уже начали испытывать экспериментальную вакцину на себе. Первые результаты клинических испытаний будут свидетельствовать, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной, заявил Горелов.

«Безопасность формируется в длительных испытаниях на разных видах животных из клеточных линий, а потом только проводят испытания на добровольцах. Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней», — уточнил представитель Роспотребнадзора.

18 мая глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины начнутся через месяц. Доклинические испытания проходят согласно графику, а для массового применения она станет доступна в конце июля, отметил он.