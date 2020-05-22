Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19

Большое количество вакцины сразу произвести сложно, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если произвести много препарата вначале не удастся, первыми его получат те, кто входит в группу риска, сообщила она

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Первыми прививку от коронавируса получат те, кто находится в группе риска по заболеванию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости». Этот вариант возможен в том случае, если не удастся выпустить вакцину сразу в большом количестве, отметила она.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то, по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения», — сказала Попова.

В группу риска по коронавирусу входят пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В частности, одной из самых уязвимых групп населения стали люди с болезнями почек, сообщил Минздрав. У таких пациентов более высокий не только риск заражения коронавирусом, но и показатели летальности при инфицировании, отметили в ведомстве.

Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от COVID-19 в России может начаться уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.