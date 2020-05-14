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Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения. Об этом, как сообщает пресс-служба Минздрава, заявил главный нефролог России профессор Евгений Шилов. У этих пациентов более высокий риск заражения коронавирусом, а также более высокие показатели летальности при заражении, пояснил он.

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«Больные с ХБП [хроническими болезнями почек] являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания. Это связано с тем, что причиной ХБП являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19», — сказал Шилов.

По его словам, особо уязвимы пациенты, получающие лечение диализом, поскольку терапию в данном случае остановить невозможно, они должны проводить в стационарах три сеанса в неделю. Профилактика заражения и лечение этой группы пациентов осложняются тем, что среди них много ослабленных больных с большим количеством сопутствующих заболеваний, людей старшего возраста с ослабленной имунной системой и склонностью к тяжелым инфекционным заболеваниям.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Помимо больных ХБП у 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе», — отметил профессор. «Вместе с перепрофилированием больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19 это может нарушить обеспеченность больных ХБП программным диализом», — пояснил он.

Материал дополняется.

Авторы: Егор Губернаторов, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, почки, риск
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