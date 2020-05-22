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Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) успешно испытали на себе перспективную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что работники центра самостоятельно ввели себе экспериментальный препарат, чтобы в условиях пандемии продолжать разработку без риска заразиться. Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».

Он не назвал точное число людей, которые получили препарат, по его словам, это широкий круг сотрудников, включая разработчиков и технологов.

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Фото: Zuma / ТАСС

Академик сообщил, что официально вакцина пока находится на этапе доклинических испытаний и проходит проверку на приматах. Опыт ученых, которые использовали ее для личной защиты, не является частью официальных исследований.

Векторная вакцина НИЦЭМ создана на основе ДНК аденовируса. В нее встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет этот ген в клетки человека и подготавливает таким образом иммунную систему.

По словам директора исследовательского центра, испытания вакцины могут быть полностью закончены к концу лета.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что производственных мощностей в России может не хватить, чтобы сразу произвести много вакцины. Она указала, что тогда первыми получат прививки группы риска, в которые входят пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Минздрав, вакцина
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