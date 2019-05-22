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S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
Гендиректор авиакомпании S7 заявил о необходимости увеличения государственной поддержки авиаотрасли. По его словам, в противном случае от доступных тарифов для пассажиров придется отказаться
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС. Тарифы же при этом оставались вполне доступными, отметил он.

В 2018 году убытки у авиационной отрасли составили 50 млрд руб., что стало антирекордом. По словам Объедкова, в этих условиях, «если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно».

«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).

В России действует четыре программы субсидирования перелетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная. В программе задействовано семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», Utair и «Якутия». Компании продавали льготные авиабилеты по этим направлениям на рейсы, выполняемые с 1 марта по 1 декабря. В октябре прошлого года Росавиация предложила сделать эту программу круглогодичной.

В середине марта Министерство транспорта представило Министерству финансов предложение, согласно которому на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, будет обнулен налог на добавленную стоимость (НДС). Таким образом в ведомстве рассчитывали поддержать перевозчиков и предотвратить рост тарифов.

«В качестве единовременной меры за убытки в 2018 году предлагалось выделение средств на компенсацию авиакомпаниям части расходов, связанных с ростом цен на авиатопливо», — сообщили тогда РБК в пресс-службе ведомства.

Автор: Артем Филипенок
Теги: S7, авиаперевозки
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