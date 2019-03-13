ФАС признала рост стоимости авиабилетов из-за топливного сбора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила информацию о росте цен на авиабилеты и выяснила, что в среднем он не превышает 5%. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

«Основная причина — увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям», — сказали в пресс-службе.

В ФАС отметили, что доля продаж авиабилетов через агрегаторы не превышает 30%, а основным каналом остаются сайты и офисы авиакомпаний.

26 февраля газета «Комммерсантъ» писала, что цены на перелеты с декабря 2018 года выросли на 5–33%. В ФАС подчеркнули, что речь шла о среднем чеке, на который влияют количество пассажиров в заказе, дальность полета, наличие обратного билета и дополнительные услуги. В службе рассказали, что данные цифры, скорее, говорят о росте спроса на туристические услуги, а не на цены на авиабилеты.