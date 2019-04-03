Utair отчиталась об убытках на 4,4 млрд руб.

Чистый убыток авиакомпании Utair по итогам 2018 года составил 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017 году. Об этом говорится в отчете авиаперевозчика по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

«Взрывной рост издержек на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке и высокая долговая нагрузка в виде процентов по кредитам и займам стали основной причиной отрицательного финансового результата: минус 4,4 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В отчете говорится, что из-за дефицита пилотов Utair недополучила 1,5 млрд руб. прибыли, при этом компания увеличила количество дополнительных услуг для пассажиров на 50%, что помогло перевозчику отбить потерянные деньги.

«На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд — рост программы перевозок», — указали в компании.