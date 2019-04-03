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Бизнес ,  
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Utair отчиталась об убытках на 4,4 млрд руб.

Чистый убыток авиакомпании Utair по итогам 2018 года составил 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017 году. Об этом говорится в отчете авиаперевозчика по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

«Взрывной рост издержек на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке и высокая долговая нагрузка в виде процентов по кредитам и займам стали основной причиной отрицательного финансового результата: минус 4,4 млрд руб.», — говорится в сообщении.

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В отчете говорится, что из-за дефицита пилотов Utair недополучила 1,5 млрд руб. прибыли, при этом компания увеличила количество дополнительных услуг для пассажиров на 50%, что помогло перевозчику отбить потерянные деньги.

«На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд — рост программы перевозок», — указали в компании.

При этом Utair сообщила о том, что ей удалось нарастить пассажиропоток на 8,7%. Кроме того, по данным компании, она вошла в тройку лидеров по количеству перелетов — 78 085 рейсов. Помимо этого Utair второй год подряд возглавила рейтинг пунктуальности — компания смогла вовремя выполнить 99,18% своих рейсов.

Теги: Utair, авиакомпания, отчетность, убытки
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