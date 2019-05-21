Минфин предложил сократить число пассажирских поездов на БАМе и Транссибе

Минфин предложил сократить число пассажирских поездов, следующих по БАМу и Транссибу. Это увеличит загрузку авиакомпаний и сократит издержки РЖД, считают в ведомстве. В РЖД намерены сохранить перевозки

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Что предлагает Минфин

Минфин предложил авиакомпаниям совместно с компанией «Российские железные дороги» (РЖД) проработать вопрос оптимизации пассажирских перевозок по маршрутам железнодорожного транспорта, проходящим по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям («Восточный полигон»). Предложение ведомства, по словам источников РБК, состоит в частичной замене железнодорожных перевозок на ряде перегруженных участков БАМа и Транссиба на авиацию.

Это предложение обсуждалось в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо, сформированной по поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, рассказал РБК один из участников заседания и подтвердил источник в крупной авиакомпании.

По данным Минфина, проект оптимизации поможет привлечь авиакомпаниям дополнительный пассажиропоток, а РЖД — увеличить объем грузовых перевозок на восток. «Одним из аргументов стало то, что важно «расчистить пространство», поскольку пассажирским поездам предоставляется приоритет, а они не заполнены полностью. В результате у РЖД невысокая рентабельность, а у грузоотправителей снижается скорость доставки их товаров», — говорит собеседник РБК. Он добавил, что обсуждение еще предметно не проводилось, а идея «крайне трудоемка» для реализации.

Рабочая группа была создана после 12 февраля, когда правительство отказалось компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за возросших цен на авиатопливо (в размере 22,5 млрд руб.). Тогда источник РБК, близкий к одному из участников совещания, подчеркивал, что перевозчики должны найти способы сократить издержки. После этого Минфин предложил свои варианты сокращения издержек авиакомпаний — они были направлены в правительство 19 марта, рассказал один из источников РБК.