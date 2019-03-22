«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,37 0,50 EUR Бирж. 72,76 0,14 Brent 66,94 -1,98% USD Нал. 64,83 63,87 EUR Нал. 73,27 72,40 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1300 -0,0070 BTC/USD Бирж. 4 052,70 7,80 IMOEX 2 498,99 -0,35% RTSI 1 222,61 -1,22% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию Спорт, 15:38 Шнуров предложил «разогнать» Минкультуры Общество, 15:37 На главного пристава Томской области завели дело за присвоение зарплат Общество, 15:32 Бумаги «Русагро» подешевели на Лондонской бирже Бизнес, 15:29 Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля Общество, 15:25 Компания Варнинга и «Ростех» создадут противопожарную систему для ТЦ Бизнес, 15:21 Где тонко: что нужно учесть при покупке коммерческой недвижимости Pro, 15:20 Силуанов раскритиковал регионы за низкое кассовое освоение нацпроектов Экономика, 15:19 Осужденный украинец Гриб объявил голодовку Общество, 15:12 КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину Политика, 15:11 Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты Политика, 15:03 На митингах в Казахстане прошли задержания Общество, 14:51 «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Бизнес, 14:49 В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и «Новую Голландию» из-за угрозы взрыва Общество, 14:43
Бизнес ,  
0 
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Одновременно с введением безбагажных тарифов для пассажиров «Аэрофлот» отменит самый дешевый вариант покупки полных билетов — с багажом. Эти билеты были на 12–30% дешевле других категорий, включающих перевозку багажа
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет». Об этом говорится в письме департамента продаж «Аэрофлота», разосланном билетным агентствам. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix.ru, который его получил в среду, 20 марта. В пресс-службе интернет-сервиса Tutu.ru также подтвердили получение этого письма.

Безбагажный тариф, о введении которого компания сообщила 19 марта, получит название «Лайт». Пока он будет действовать на двух пилотных направлениях — на полетах в Италию и Германию. «В будущем группа Лайт заменит группу Бюджет («Эконом бюджет» — РБК) и на других ближне- и среднемагистральных направлениях. О расширении маршрутной сети для тарифов группы Лайт будет сообщено дополнительно», — говорится в письме авиакомпании.

Сейчас «Эконом бюджет» — самый дешевый тариф для билетов «Аэрофлота» (за исключением промотарифов), затем за ним следует «Эконом оптимум», который обходится на 12–30% дороже. Пока на сайте «Аэрофлота» нельзя купить безбагажные тарифы и еще действует тариф «Эконом бюджет». Например, перелет из Москвы в Рим с вылетом 2 апреля и возвращением 9 апреля на тарифе «Эконом бюджет» обойдется в 20,84 тыс. руб., а на «Эконом оптимум» — 26,72 тыс. руб.

«Для пассажиров, ранее забронировавших билеты на данных направлениях и желающих приобрести их по тарифу группы Бюджет, необходимо произвести оформление билетов в установленные правилами тарифов сроки, но не позднее 01.04.2019», — указано в письме авиакомпании к билетным агентствам.

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа. «Промотарифы у авиакомпании, безусловно, останутся, но они вводятся и раньше вводились при проведении акций и распродаж и не являются постоянными», — сказал собеседник РБК. В пресс-службе авиакомпании отказались от комментариев РБК.

Бизнес
«Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа

Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, ​что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа. В сообщении «Аэрофлота» подчеркивалось, что таким образом перевозчик сможет снизить цены на билеты экономкласса до 30%. При этом представитель компании говорил, что стоимость билетов на тарифах, включающих перевозку багажа, не увеличится. А гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на прошлой неделе заявил, что она намерена увеличить долю выручки от дополнительных услуг пассажирам втрое, с 6 до 20%. По данным пресс-службы авиакомпании, сейчас в дополнительные доходы входят, в частности, программа лояльности, сверхнормативный багаж и выбор места на борту.

Безбагажные билеты — это общемировая тенденция: пассажиры больше не хотят платить за лишнее, говорил ранее РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Если компания предлагает только полный сервис с включенным багажом, то она рискует потерять клиентов, добавлял он. Однако для пассажиров, путешествующих с багажом, это нововведение может привести к росту стоимости билета, предполагал заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», Билеты
Материалы по теме
«Аэрофлот» отменил 14 рейсов из-за непогоды в Москве
Общество
«Аэрофлот» допустил отказ от закупки Boeing 737 MAX для «Победы»
Общество
«Аэрофлот» решил втрое увеличить долю доходов от дополнительных услуг
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter