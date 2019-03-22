«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Одновременно с введением безбагажных тарифов для пассажиров «Аэрофлот» отменит самый дешевый вариант покупки полных билетов — с багажом. Эти билеты были на 12–30% дешевле других категорий, включающих перевозку багажа

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет». Об этом говорится в письме департамента продаж «Аэрофлота», разосланном билетным агентствам. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix.ru, который его получил в среду, 20 марта. В пресс-службе интернет-сервиса Tutu.ru также подтвердили получение этого письма.

Безбагажный тариф, о введении которого компания сообщила 19 марта, получит название «Лайт». Пока он будет действовать на двух пилотных направлениях — на полетах в Италию и Германию. «В будущем группа Лайт заменит группу Бюджет («Эконом бюджет» — РБК) и на других ближне- и среднемагистральных направлениях. О расширении маршрутной сети для тарифов группы Лайт будет сообщено дополнительно», — говорится в письме авиакомпании.

Сейчас «Эконом бюджет» — самый дешевый тариф для билетов «Аэрофлота» (за исключением промотарифов), затем за ним следует «Эконом оптимум», который обходится на 12–30% дороже. Пока на сайте «Аэрофлота» нельзя купить безбагажные тарифы и еще действует тариф «Эконом бюджет». Например, перелет из Москвы в Рим с вылетом 2 апреля и возвращением 9 апреля на тарифе «Эконом бюджет» обойдется в 20,84 тыс. руб., а на «Эконом оптимум» — 26,72 тыс. руб.

«Для пассажиров, ранее забронировавших билеты на данных направлениях и желающих приобрести их по тарифу группы Бюджет, необходимо произвести оформление билетов в установленные правилами тарифов сроки, но не позднее 01.04.2019», — указано в письме авиакомпании к билетным агентствам.

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа. «Промотарифы у авиакомпании, безусловно, останутся, но они вводятся и раньше вводились при проведении акций и распродаж и не являются постоянными», — сказал собеседник РБК. В пресс-службе авиакомпании отказались от комментариев РБК.