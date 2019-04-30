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Минфин предложил просившим денег на топливо авиакомпаниям урезать флот
Минфин предложил авиакомпаниям сократить флот вместо компенсаций из-за подорожавшего керосина. Ранее Минтранс предлагал возместить им половину допрасходов — 22,5 млрд руб. «Добро пожаловать в 90-е», — оценили план авиакомпании
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сокращение флота вместо компенсаций

Минфин предложил авиакомпаниям для борьбы с демпингом на рынке авиаперевозок и падением операционной рентабельности сократить и унифицировать флот. Такое предложение обсуждалось в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо, сформированной по поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Об этом РБК рассказал один из участников совещания и подтвердил источник в крупной авиакомпании.

Эта рабочая группа была создана после того, как правительство отклонило предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин — 22,5 млрд руб. «Тема закрыта. Компании должны изыскать способы сократить издержки внутри себя», — говорил тогда РБК источник, близкий к одному из участников совещания в правительстве. После этого Минфин предложил способы сокращения издержек для авиакомпаний, направив свои рекомендации в правительство 19 марта, рассказал один из собеседников РБК.

В Минфине подсчитали, что российские авиакомпании завершили 2018 год с общим убытком по операционной деятельности около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков. Основной причиной сложившейся ситуации является рост стоимости керосина с третьего квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года (на 29%), на топливо приходится около трети затрат перевозчиков, признали в ведомстве. Еще одной статьей расходов являются траты на владение парком воздушных судов — на них приходится 20–25% расходов.

Для решения проблемы Минфин предложил проработать вопрос сокращения и унификации флота авиакомпаний, а также оптимизации маршрутной сети, чтобы не было избытка «провозных емкостей» (слишком много предложений на рынке) и ценового демпинга, применяемого для максимальной загрузки самолетов, рассказывают собеседники РБК. Среди рекомендаций ведомства также создание резервных фондов перевозчиков в валюте для хеджирования валютных рисков (снижение курса рубля относительно доллара в апреле и августе 2018 года «вызвало рост стоимости владения воздушными судами», за которые авиакомпании обычно платят в валюте) и усовершенствование «контроля чистого долга и остатков денежных средств авиакомпаний», которые Минтранс и Росавиация должны проводить на ежемесячной основе. Кроме того, этим ведомствам предлагается контролировать и даже ограничивать темпы роста проблемных перевозчиков до начала продаж на летний сезон. В ближайшие пять лет Минфин предложил внедрить методики финансового контроля на основе отчетности МСФО и рейтингового подхода.

В пресс-службе Минфина отказались от комментариев. Речь должна идти не только и не столько о компенсации расходов на топлива, а о комплексе мер для повышения эффективности авиакомпаний, сказал РБК представитель Федеральной антимонопольной службы, которая также входит в рабочую группу, созданную по инициативе Козака и Акимова. Рекомендации Минфина представитель службы комментировать не стал, но отметил, что ФАС предлагает развивать в Московском авиаузле биржевую торговлю авиакеросином, применять механизм хеджирования рисков колебания цен на топливо, совершенствовать управление расходами на лизинг зарубежных самолетов и расширять закупки российскими авиакомпаниями отечественных воздушных судов на равных с их зарубежными покупателями условиях. Представитель Акимова, курирующего транспорт, пока не ответил на вопросы РБК.

Авиакомпании не согласны

Перевозчики знакомы с предложениями Минфина, заявил РБК источник в крупной авиакомпании. «Не со всеми формулировками и предложенными мерами согласны», — добавил собеседник. Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев, РБК направил запрос в S7 и Utair.

Стратегия «Аэрофлота» до 2023 года, которую компания представила в конце прошлого года, предполагает увеличение пассажиропотока почти в два раза — с 50,1 млн до 90–100 млн человек и, наоборот, увеличение флота. 24 апреля правительство разрешило «Аэрофлоту» закупить около 100 самолетов производства Airbus и Boeing, еще столько же российских Sukhoi Superjet перевозчик ожидает к 2026 году. Кроме того, зампред правительства Юрий Борисов 16 апреля заявил, что компания может увеличить заказ российских среднемагистральных МС-21 с 50 до 85 самолетов. По состоянию на 1 апреля 2019 года в парке «Аэрофлота» было 255 самолетов.

О наращивании флота на 10% сообщала и авиакомпания S7 еще в 2016 году. Она планировала взять в лизинг 16 узкофюзеляжных Airbus А320neo, первый лайнер поступил в парк в 2017 году. Осенью 2018 года S7 Airlines получила первый среднемагистральный Boeing 737 MAX. Также о приобретении новых самолетов в 2019 году сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний»: они получили по два Airbus 321 и Boeing 737 800 MAX (последний сейчас не используется из-за глобальных проблем с автоматикой) и три Airbus 320 NEO.

Сокращение флота может привести к обратному эффекту — к сильному подорожанию билетов и, как следствие, к сокращению числа пассажиров, а также к уходу с рынка лоукостеров и компаний, работающих в сегменте дешевых перевозок, сказал РБК заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят многие российские авиакомпании) Борис Шокуров. «Останется только дорогая «емкость» и дорогой пассажир, который сможет за нее платить. По пониманию Минфина, так выровняется рынок и авиакомпании сведут концы с концами. Добро пожаловать в 90-е», — подчеркнул он. При текущих ценах на авиабилеты избытка провозной емкости у авиакомпаний нет, заключил собеседник РБК.

Но требование подготовки отчетности по МСФО в целом очень полезная инициатива, сказал РБК заместитель гендиректора аналитического агентства АКРА Александр Гущин. Авиакомпании возражают, что это приведет к значительным затратам, но отчеты по РСБУ менее информативны, в них, например, нет данных о расходах на аренду судов, указывает он. Гущин также считает, что поддержку отрасли может оказать и развитие практики хеджирования валютных рисков, которые возникают при лизинге иностранных судов.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Минфин, авиакомпании, авиатопливо
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