Минфин предложил просившим денег на топливо авиакомпаниям урезать флот

Минфин предложил авиакомпаниям сократить флот вместо компенсаций из-за подорожавшего керосина. Ранее Минтранс предлагал возместить им половину допрасходов — 22,5 млрд руб. «Добро пожаловать в 90-е», — оценили план авиакомпании

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сокращение флота вместо компенсаций

Минфин предложил авиакомпаниям для борьбы с демпингом на рынке авиаперевозок и падением операционной рентабельности сократить и унифицировать флот. Такое предложение обсуждалось в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо, сформированной по поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Об этом РБК рассказал один из участников совещания и подтвердил источник в крупной авиакомпании.

Эта рабочая группа была создана после того, как правительство отклонило предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин — 22,5 млрд руб. «Тема закрыта. Компании должны изыскать способы сократить издержки внутри себя», — говорил тогда РБК источник, близкий к одному из участников совещания в правительстве. После этого Минфин предложил способы сокращения издержек для авиакомпаний, направив свои рекомендации в правительство 19 марта, рассказал один из собеседников РБК.

В Минфине подсчитали, что российские авиакомпании завершили 2018 год с общим убытком по операционной деятельности около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков. Основной причиной сложившейся ситуации является рост стоимости керосина с третьего квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года (на 29%), на топливо приходится около трети затрат перевозчиков, признали в ведомстве. Еще одной статьей расходов являются траты на владение парком воздушных судов — на них приходится 20–25% расходов.

Для решения проблемы Минфин предложил проработать вопрос сокращения и унификации флота авиакомпаний, а также оптимизации маршрутной сети, чтобы не было избытка «провозных емкостей» (слишком много предложений на рынке) и ценового демпинга, применяемого для максимальной загрузки самолетов, рассказывают собеседники РБК. Среди рекомендаций ведомства также создание резервных фондов перевозчиков в валюте для хеджирования валютных рисков (снижение курса рубля относительно доллара в апреле и августе 2018 года «вызвало рост стоимости владения воздушными судами», за которые авиакомпании обычно платят в валюте) и усовершенствование «контроля чистого долга и остатков денежных средств авиакомпаний», которые Минтранс и Росавиация должны проводить на ежемесячной основе. Кроме того, этим ведомствам предлагается контролировать и даже ограничивать темпы роста проблемных перевозчиков до начала продаж на летний сезон. В ближайшие пять лет Минфин предложил внедрить методики финансового контроля на основе отчетности МСФО и рейтингового подхода.