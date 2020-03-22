В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в РБК.
Наибольшее количество случаев было выявлено в Москве — 54. Среди них есть иностранные граждане, сообщает оперштаб.
Также заболевание было зарегистрировано в:
- Новгородской области — один случай;
- Кировской области — два случая;
- Архангельской области — один случай;
- Брянской области — один случай;
- Удмуртской Республике — два случая.
По данным оперштаба, заболевшие посещали страны, где ранее были выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.