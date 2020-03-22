В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве. Общее количество случаев инфицирования, которые были выявлены в России, выросло до 367

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в РБК.

Наибольшее количество случаев было выявлено в Москве — 54. Среди них есть иностранные граждане, сообщает оперштаб.

Также заболевание было зарегистрировано в:

Новгородской области — один случай;

Кировской области — два случая;

Архангельской области — один случай;

Брянской области — один случай;

Удмуртской Республике — два случая.

По данным оперштаба, заболевшие посещали страны, где ранее были выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.