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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве. Общее количество случаев инфицирования, которые были выявлены в России, выросло до 367
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в РБК.

Наибольшее количество случаев было выявлено в Москве — 54. Среди них есть иностранные граждане, сообщает оперштаб.

Также заболевание было зарегистрировано в:

  • Новгородской области — один случай;
  • Кировской области — два случая;
  • Архангельской области — один случай;
  • Брянской области — один случай;
  • Удмуртской Республике — два случая.

По данным оперштаба, заболевшие посещали страны, где ранее были выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

С учетом новых случаев общее количество человек, у которых был выявлен коронавирус в России, достигло 367. В Москве общее число заболевших достигло 191.

По данным на 20 марта, под медицинским наблюдением остаются 52,7 тыс. человек, всего с начала пандемии ко врачам обратились 104,5 тыс. человек из-за подозрений на коронавирус.

В России ввели ограничения из-за коронавируса. Так, все прибывшие из-за рубежа теперь обязаны пройти двухнедельный карантин на дому. В случае появления симптомов заболевания необходимо вызвать врача на дом без посещения больницы.

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Кроме того, на всей территории России был введен режим повышенной готовности. Во многих школах и вузах ввели дистанционный режим обучения, также отменили все массовые мероприятия.

В Москве, где зарегистрировано больше половины случаев заражения, также ограничили посещения больниц и школ, закрыли доступ в бассейны, фитнес-центры и другие объекты.

Власти сообщили, что комплекс мер, который действует сейчас на территории страны, «достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции».

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, заражение
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