Россия продлит ограничения на въезд из Китая до 1 апреля

Россия продлевает до 1 апреля ограничительные меры на границах с Китаем, введенные, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщила вице-премьер, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

«Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта. Соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства», — сказала она.

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