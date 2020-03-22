Власти исключили вариант с «жестоким карантином» в России

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В ближайшее время «никакого жестокого карантина» в России вводиться не будет, сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции в ответ на сообщения о возможном ужесточении мер.

«Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — говорится в поступившем в РБК сообщении.

Ранее «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в правительстве о том, что власти могут ужесточить карантинные меры в стране в связи с распространением инфекции. По словам источника, для того, чтобы сдержать вирус, «требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции».

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