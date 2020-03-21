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Фитнес-клубы сообщили о судьбе абонементов после закрытия из-за вируса

Дворец водных видов спорта в «Лужниках» (Фото: АГН «Москва»)

Московский дворец водных видов спорта «Лужники» до 12 апреля закрыл аквапарк и бассейны. Об этом РБК сообщили в дворце. Ранее столичное управление Роспотребнадзора постановило закрыть фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты культуры и спорта, которые посещает большое количество людей, из-за распространения нового коронавируса.

«Действие абонементов будет приостановлено на это время», — сказали в «Лужниках».

В спорткомплексе «Чайка» РБК отметили, что им пока не поступало официальное распоряжение о закрытии. «Если оно поступит, то абонементы будут продлены на то время, которое спорткомплекс работать не будет», — сказали в комплексе.

В Москве из-за коронавируса закрыли фитнес-клубы и бассейны
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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России Ольга Киселева рассказала РБК, что предписание Роспотребнадзора будет исполнено. Однако она отметила, что без государственной помощи фитнес-клубы ждут банкротства.

По ее словам, в индустрии работают 500 тыс. человек, и им будет практически невозможно выдавать зарплату. Продажи российских сетей фитнес-клубов в среднем упали на 70–90% на прошлой неделе, заявила Киселева.

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Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей перевести хотя бы часть сотрудников на удаленную работу. Он отметил, что не нужно подменять эту работу вынужденным отпуском за свой счет. По данным на 21 марта, в России зафиксировали 306 случаев заболевания новым коронавирусом.

Теги: Москва, спортивный комплекс, коронавирус, новости РБК
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