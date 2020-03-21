Фитнес-клубы сообщили о судьбе абонементов после закрытия из-за вируса

Дворец водных видов спорта в «Лужниках» (Фото: АГН «Москва»)

Московский дворец водных видов спорта «Лужники» до 12 апреля закрыл аквапарк и бассейны. Об этом РБК сообщили в дворце. Ранее столичное управление Роспотребнадзора постановило закрыть фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты культуры и спорта, которые посещает большое количество людей, из-за распространения нового коронавируса.

«Действие абонементов будет приостановлено на это время», — сказали в «Лужниках».

В спорткомплексе «Чайка» РБК отметили, что им пока не поступало официальное распоряжение о закрытии. «Если оно поступит, то абонементы будут продлены на то время, которое спорткомплекс работать не будет», — сказали в комплексе.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России Ольга Киселева рассказала РБК, что предписание Роспотребнадзора будет исполнено. Однако она отметила, что без государственной помощи фитнес-клубы ждут банкротства.