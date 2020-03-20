К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей

Меры по борьбе с коронавирусом отразились на посещаемости кинотеатров. В первый день киноуик-энда число зрителей снизилось в 1,7 раза. Ситуация с коронавирусом повлияла и на график выхода фильмов: прокатчики переносят даты премьер

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Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Двенадцать самых популярных в прокате фильмов 19 марта посетили суммарно 156,8 тыс. зрителей. Неделей ранее, 12 марта, на сеансах побывали 275,1 тыс. человек.

Кинотеатральный уик-энд традиционно начинается в четверг и продолжается до последних сеансов воскресенья — как правило, это самые кассовые для кинотеатров дни недели.

Резкое снижение посещаемости в четверг сказалось и на кассовых сборах: они по сравнению с 12 марта уменьшились на 47%, до 37 млн руб. Кинотеатры забирают себе половину от бокс-офиса фильмов (оставшуюся часть получают дистрибьютор и создатель картины). Таким образом, в этот четверг выручка кинотеатров равнялась около 18,5 млн руб., что на 16,6 млн руб. меньше, чем неделей ранее.

В первый день кинотеатрального уик-энда традиционно проходят премьеры. В частности, 19 марта должен был стартовать показ второй части голливудского триллера «Тихое место», однако премьеру перенесли по всему миру из-за распространения коронавируса.