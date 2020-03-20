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Пандемия коронавируса ,  
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К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей

Меры по борьбе с коронавирусом отразились на посещаемости кинотеатров. В первый день киноуик-энда число зрителей снизилось в 1,7 раза. Ситуация с коронавирусом повлияла и на график выхода фильмов: прокатчики переносят даты премьер
Фото: Andy Clark / Reuters

Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Двенадцать самых популярных в прокате фильмов 19 марта посетили суммарно 156,8 тыс. зрителей. Неделей ранее, 12 марта, на сеансах побывали 275,1 тыс. человек.

Кинотеатральный уик-энд традиционно начинается в четверг и продолжается до последних сеансов воскресенья — как правило, это самые кассовые для кинотеатров дни недели.

Резкое снижение посещаемости в четверг сказалось и на кассовых сборах: они по сравнению с 12 марта уменьшились на 47%, до 37 млн руб. Кинотеатры забирают себе половину от бокс-офиса фильмов (оставшуюся часть получают дистрибьютор и создатель картины). Таким образом, в этот четверг выручка кинотеатров равнялась около 18,5 млн руб., что на 16,6 млн руб. меньше, чем неделей ранее.

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В первый день кинотеатрального уик-энда традиционно проходят премьеры. В частности, 19 марта должен был стартовать показ второй части голливудского триллера «Тихое место», однако премьеру перенесли по всему миру из-за распространения коронавируса.

То же самое произошло и с другими картинами, в том числе отечественными, выход которых был запланирован на март-апрель 2020 года: в частности, премьера американской комедии «Кролик Питер 2» со 2 апреля перенесена на 6 августа, а российская комедия «Непосредственно Каха» от создателей «Холопа» не выйдет на экраны 1 апреля (новая дата начала проката пока не определена).

Несколько заявленных кинопремьер 19 марта все же состоялось: в прокат вышли два американских релиза — мультфильм «Тролли. Мировой тур» (кассовые сборы на момент публикации равнялись 26,6 млн руб.) и мелодрама «Верю в любовь» (1,9 млн руб.), а также российская комедия «Номер один» (1,6 млн руб.).

С 16 марта кинотеатры не продают больше 50 билетов на один сеанс, чтобы не нарушать запрет мэрии Москвы на одновременное нахождение в помещениях более 50 человек. Этот запрет действует с 16 марта по 10 апреля, при этом последствия от него киноотрасль будет ощущать еще несколько лет, уверены владельцы крупных киносетей.

Министерство культуры во вторник, 17 марта, из-за риска распространения коронавируса приостановило допуск посетителей в музеи, филармонии и цирки. Кинотеатрам же была выдана рекомендация применять санитарно-противоэпидемические меры.

В четверг, 19 марта, во всех 85 регионах России был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В пятницу, 20 марта, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал торговым центрам приостановить работу кинотеатров. Рекомендации уже выполнила Объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») — она закрыла два своих кинотеатра в комплексах «Мега Химки» и «Мега Белая Дача». Также в Подмосковье временно закрылось 26 муниципальных кинотеатров.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кинотеатр, кино, коронавирус, пандемия, финансовые трудности
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