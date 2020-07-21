В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Общее количество умерших в столице выросло до 4350 человек. Менее 20 смертей от COVID-19 в Москве регистрируют с 17 июля

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв COVID-19 в Москве выросло до 4350 человек.

Суточный прирост по смертям в столице не превышает 20 человек с 17 июля. Тогда в Москве зарегистрировали 13 умерших, это был один из минимальных показателей за последние три месяца.

Всего в городе, по данным на 21 июля, выявили 243,7 тыс. зараженных (за сутки — 602 новых случая). Более 171 тыс. человек вылечились.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России в общей сумме коронавирусом заразились 783,3 тыс. человек. За последние сутки в стране зарегистрировали 5842 новых случая. Оперативный штаб фиксирует меньше шести тыс. заболевших в сутки второй день подряд. Накануне в России выявили 5966 зараженных. Аналогичное количество случаев оперативный штаб зафиксировал 25 апреля.