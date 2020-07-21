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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Общее количество умерших в столице выросло до 4350 человек. Менее 20 смертей от COVID-19 в Москве регистрируют с 17 июля
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв COVID-19 в Москве выросло до 4350 человек.

Суточный прирост по смертям в столице не превышает 20 человек с 17 июля. Тогда в Москве зарегистрировали 13 умерших, это был один из минимальных показателей за последние три месяца.

Всего в городе, по данным на 21 июля, выявили 243,7 тыс. зараженных (за сутки — 602 новых случая). Более 171 тыс. человек вылечились.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В России в общей сумме коронавирусом заразились 783,3 тыс. человек. За последние сутки в стране зарегистрировали 5842 новых случая. Оперативный штаб фиксирует меньше шести тыс. заболевших в сутки второй день подряд. Накануне в России выявили 5966 зараженных. Аналогичное количество случаев оперативный штаб зафиксировал 25 апреля.

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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Президент Владимир Путин отмечал, что ни проведение голосования по поправкам к Конституции, ни парад Победы, перенесенный на 24 июля из-за пандемии, не привели к новым вспышкам коронавируса. По его словам, ситуация, напротив, улучшается. О прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России говорил и премьер-министр Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что расслабляться пока нельзя.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Москва
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