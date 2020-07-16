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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса умерли 13 человек

Это один из самых низких показателей за три месяца

За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло в столице достигло 4271 человека, сообщает столичный оперативный штаб.

В заявлении указывается, что у всех умерших были подтвержденная пневмония и положительный результат теста на коронавирус.

Это один из минимальных показателей по числу летальных случаев в столице за последние три месяца. Меньше умерших в Москве оперативный штаб фиксировал 24 июня. Тогда сообщалось о 12 летальных случаях, что было минимумом с середины апреля.

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Сергей Собянин

По данным на утро 16 июля за сутки в столице был зафиксирован 531 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель с 4 апреля. В общей сложности в Москве с начала пандемии заразился 231 801 человек. 168 955 выздоровели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что с коронавирусом «люди будут жить всегда», потому что уничтожить эту инфекцию невозможно. Объяснил он это тем, что возбудитель COVID-19, по сути, является таким же вирусом, как и другие виды вирусов гриппа. Он «более жесткий, быстрее распространяется и тяжелее для организма», сказал градоначальник.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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