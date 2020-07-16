В Москве за сутки от коронавируса умерли 13 человек

Это один из самых низких показателей за три месяца

За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло в столице достигло 4271 человека, сообщает столичный оперативный штаб.

В заявлении указывается, что у всех умерших были подтвержденная пневмония и положительный результат теста на коронавирус.

Это один из минимальных показателей по числу летальных случаев в столице за последние три месяца. Меньше умерших в Москве оперативный штаб фиксировал 24 июня. Тогда сообщалось о 12 летальных случаях, что было минимумом с середины апреля.

По данным на утро 16 июля за сутки в столице был зафиксирован 531 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель с 4 апреля. В общей сложности в Москве с начала пандемии заразился 231 801 человек. 168 955 выздоровели.