Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России

При этом Мишустин отметил, что необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь. «Это же касается и поддержки регионов», — добавил он.

В свою очередь участвовавшая в совещании вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за время пандемии в стране были выполнены почти все пункты национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Исключением стал пункт, в соответствии с которым предполагалось введение в России карантина в режиме чрезвычайного положения. «Это, пожалуй, единственный раз, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер», — сказала она.

За последние сутки в России выявили 6422 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 746 369. При этом в 18 регионах за сутки заболели более 100 человек.

Пиковое число суточных заболеваний фиксировалось в середине мая. Например, 11 мая по всей стране заболели 11 656 человек. После этого число новых выявленных случаев стало снижаться.