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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России

По его словам, в стране фиксируется минимальный прирост заболевших, «но расслабляться нельзя»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройдет.

«Обстановка с коронавирусом в России улучшается, но расслабляться нельзя», — цитирует премьера ТАСС.

По словам премьера, за последние сутки в стране был зафиксирован минимальный прирост заболеваемости.

«Это нам позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. Раньше заседания координационного совета проводились чуть ли не ежедневно. Сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи», — добавил глава правительства.

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При этом Мишустин отметил, что необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь. «Это же касается и поддержки регионов», — добавил он.

В свою очередь участвовавшая в совещании вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за время пандемии в стране были выполнены почти все пункты национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Исключением стал пункт, в соответствии с которым предполагалось введение в России карантина в режиме чрезвычайного положения. «Это, пожалуй, единственный раз, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер», — сказала она.

За последние сутки в России выявили 6422 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 746 369. При этом в 18 регионах за сутки заболели более 100 человек.

Пиковое число суточных заболеваний фиксировалось в середине мая. Например, 11 мая по всей стране заболели 11 656 человек. После этого число новых выявленных случаев стало снижаться.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Мишустин, коронавирус
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