Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройдет.
«Обстановка с коронавирусом в России улучшается, но расслабляться нельзя», — цитирует премьера ТАСС.
По словам премьера, за последние сутки в стране был зафиксирован минимальный прирост заболеваемости.
«Это нам позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. Раньше заседания координационного совета проводились чуть ли не ежедневно. Сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи», — добавил глава правительства.