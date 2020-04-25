В России за сутки выявили 5,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Общее число зараженных в стране превысило 74 тыс., более половины от этого количества приходится на Москву

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России за минувшие сутки зафиксировано 5966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии общее число заболевших выросло до 74 588.

Новые случаи заболевания обнаружили в 83 регионах, у большинства инфицированных (48,9%) не было клинических проявлений болезни.

По данным оперштаба, больше всего заболевших выявили в Москве — за последние 24 часа в городе подтвердили 2612 случаев инфицирования, большинство пациентов младше 65 лет. Таким образом, число заболевших в столице составило 39 509.

Наибольшее после Москвы число новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в следующих регионах:

Московская область — 605

Санкт-Петербург — 215

Мурманская область — 193

Республика Дагестан — 157

Нижегородская область — 118

Краснодарский край — 84

Тульская область — 73

Челябинская область — 72.

Также за 24 часа в России умерли 66 человек, у которых диагностировали коронавирус, число летальных исходов в стране достигло отметки 681. Больше всего умерших с начала пандемии зафиксировано в Москве — 366. Из них 41 пациент скончался за последние сутки.



При этом полностью выздоровели за все время эпидемии 6250 человек, из них 682 — за последние 24 часа.

В начале апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прогнозировала, что Россия выйдет на плато (достижение максимального уровня заболеваемости и его дальнейшее снижение) по числу зараженных в 20-х числах апреля. Позднее она заявила, что, по оценкам медработников, это произойдет в начале мая. В Кремле считают, что пик заболеваемости в России произойдет только в середине месяца.