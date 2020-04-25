В России за сутки выявили 5,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировано 5966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии общее число заболевших выросло до 74 588.
Новые случаи заболевания обнаружили в 83 регионах, у большинства инфицированных (48,9%) не было клинических проявлений болезни.
По данным оперштаба, больше всего заболевших выявили в Москве — за последние 24 часа в городе подтвердили 2612 случаев инфицирования, большинство пациентов младше 65 лет. Таким образом, число заболевших в столице составило 39 509.
Наибольшее после Москвы число новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в следующих регионах:
- Московская область — 605
- Санкт-Петербург — 215
- Мурманская область — 193
- Республика Дагестан — 157
- Нижегородская область — 118
- Краснодарский край — 84
- Тульская область — 73
- Челябинская область — 72.
Также за 24 часа в России умерли 66 человек, у которых диагностировали коронавирус, число летальных исходов в стране достигло отметки 681. Больше всего умерших с начала пандемии зафиксировано в Москве — 366. Из них 41 пациент скончался за последние сутки.
При этом полностью выздоровели за все время эпидемии 6250 человек, из них 682 — за последние 24 часа.
В начале апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прогнозировала, что Россия выйдет на плато (достижение максимального уровня заболеваемости и его дальнейшее снижение) по числу зараженных в 20-х числах апреля. Позднее она заявила, что, по оценкам медработников, это произойдет в начале мая. В Кремле считают, что пик заболеваемости в России произойдет только в середине месяца.