В Москве за сутки выявили 602 новых случая COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве коронавирус подтвердили у 602 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram. Накануне было зафиксировано 578 новых случаев заражения.



Всего с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 234 725 человек, из которых 171 771 выздоровел. Число смертельных случаев составило 4 331.

В Московской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 149 человек. Всего в регионе зафиксировали 62 045 случаев заболевания. Из заразившихся 43 919 выздоровели, 1 067 умерли.

Москва остается на первом месте по приросту новых случаев коронавируса. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ, где за сутки заболевание подтвердили у 228 человек. В Свердловской области, которая находится на третьем месте по заболеваемости, выявили 227 новых случаев.

В России за прошедшие сутки подтвердили 5 842 новых случая заражения. С начала пандемии в стране вирусом заразились 783 328 человек.