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В Москве за сутки выявили 602 новых случая COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве коронавирус подтвердили у 602 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram. Накануне было зафиксировано 578 новых случаев заражения.

Всего с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 234 725 человек, из которых 171 771 выздоровел. Число смертельных случаев составило 4 331.

В Московской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 149 человек. Всего в регионе зафиксировали 62 045 случаев заболевания. Из заразившихся 43 919 выздоровели, 1 067 умерли.

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Москва остается на первом месте по приросту новых случаев коронавируса. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ, где за сутки заболевание подтвердили у 228 человек. В Свердловской области, которая находится на третьем месте по заболеваемости, выявили 227 новых случаев.

В России за прошедшие сутки подтвердили 5 842 новых случая заражения. С начала пандемии в стране вирусом заразились 783 328 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, пандемия, коронавирус
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