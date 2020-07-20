В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

Более ста суточных случаев заражения зафиксировали в 21 регионе — в основном в Сибири и на Урале

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Впервые с 29 апреля число новых инфицированных меньше 6 тыс.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 777 486.

Выздоровевшими за последние сутки были признаны еще 3258 человек (553 602 в общем).

В Москве инфицированными были признаны 578 человек (591 накануне). Пятый день подряд в столице выявляется менее 600 заболевших в сутки.