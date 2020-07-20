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В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

Более ста суточных случаев заражения зафиксировали в 21 регионе — в основном в Сибири и на Урале
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Впервые с 29 апреля число новых инфицированных меньше 6 тыс.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 777 486.

Выздоровевшими за последние сутки были признаны еще 3258 человек (553 602 в общем).

В Москве инфицированными были признаны 578 человек (591 накануне). Пятый день подряд в столице выявляется менее 600 заболевших в сутки.

За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек
Общество
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.

Также более ста случаев заболевания за сутки было зафиксировано в следующих регионах:

  • Ханты-Мансийский АО — 236,
  • Свердловская область — 234,
  • Нижегородская область — 191,
  • Алтайский край — 191,
  • Иркутская область — 178,
  • Мурманская область — 172,
  • Ямало-Ненецкий АО — 155,
  • Московская обл. — 143,
  • Челябинская обл. — 134,
  • Красноярский край — 125,
  • Хабаровский край — 120,
  • Ростовская область — 115,
  • Оренбургская область — 115,
  • Тюменская область — 112,
  • Новосибирская область — 109,
  • Ульяновская область — 109,
  • Омская область — 108,
  • Воронежская область — 103,
  • Ставропольский край — 101.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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