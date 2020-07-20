Путин заявил об отсутствии вспышки COVID после голосования за поправки

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Число вновь заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России продолжает снижаться, а число выздоровевших — расти, и помешать этой тенденции не смогло проведение такого крупного мероприятия, как голосование за поправки в Конституцию страны. Об этом заявил, общаясь с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи президент России Владимир Путин.

«Мы с вами провели несколько крупных мероприятий — парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. И ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии. Наоборот, ситуация улучшается изо дня в день», — сказал Путин (трансляцию вел телеканал РБК).

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