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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил об отсутствии вспышки COVID после голосования за поправки

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Число вновь заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России продолжает снижаться, а число выздоровевших — расти, и помешать этой тенденции не смогло проведение такого крупного мероприятия, как голосование за поправки в Конституцию страны. Об этом заявил, общаясь с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи президент России Владимир Путин.

«Мы с вами провели несколько крупных мероприятий — парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. И ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии. Наоборот, ситуация улучшается изо дня в день», — сказал Путин (трансляцию вел телеканал РБК).

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, коронавирус, поправки в Конституцию
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