В России за сутки выявили более 5,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Москве впервые за несколько дней заболели более 600 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано минимальное число новых случаев за три месяца

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 5842 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Всего с начала пандемии в стране заболели 783 328 человек.

В 24,2% случаев у заболевших не было клинических проявлений болезни.

Выздоровели за последние сутки 8782 человека. Число людей, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось до 208 364.

Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано в Москве. В городе заболели 602 человека (578 накануне). Это первый случай с 15 июля, когда суточное число инфицированных превысило 600.

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 189 человек (195 накануне). Это минимальный показатель с конца апреля.