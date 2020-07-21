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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 5,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Москве впервые за несколько дней заболели более 600 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано минимальное число новых случаев за три месяца
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 5842 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Всего с начала пандемии в стране заболели 783 328 человек.

В 24,2% случаев у заболевших не было клинических проявлений болезни.

Выздоровели за последние сутки 8782 человека. Число людей, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось до 208 364.

Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано в Москве. В городе заболели 602 человека (578 накануне). Это первый случай с 15 июля, когда суточное число инфицированных превысило 600.

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 189 человек (195 накануне). Это минимальный показатель с конца апреля.

Более ста случаев заражения за сутки зарегистрированы в следующих регионах:

  • Ханты-Мансийский АО — 228,
  • Свердловская область — 227,
  • Нижегородская область — 196,
  • Алтайский край — 185,
  • Иркутская область — 181,
  • Ямало-Ненецкий АО — 178,
  • Мурманская область — 172,
  • Московская область — 149,
  • Челябинская область — 130,
  • Красноярский край 127,
  • Хабаровский край 126,
  • Ростовская область — 123,
  • Томская область — 115,
  • Оренбургская область — 114,
  • Ульяновская область — 110,
  • Ставропольский край — 109,
  • Тюменская область — 106,
  • Омская область — 104,
  • Новосибирская область — 102.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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