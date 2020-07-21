В России за сутки выявили более 5,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 5842 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Всего с начала пандемии в стране заболели 783 328 человек.
В 24,2% случаев у заболевших не было клинических проявлений болезни.
Выздоровели за последние сутки 8782 человека. Число людей, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось до 208 364.
Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано в Москве. В городе заболели 602 человека (578 накануне). Это первый случай с 15 июля, когда суточное число инфицированных превысило 600.
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 189 человек (195 накануне). Это минимальный показатель с конца апреля.