В России без адекватной помощи государства допустили уход 70% ресторанов

По словам главы Федерации рестораторов и отельеров, в связи с ограничениями, введенными для борьбы с эпидемией COVID-19, сейчас не работают три четверти предприятий питания, но на помощь государства они не смогут рассчитывать

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Более 70% кафе и ресторанов России к середине лета могут уйти с рынка, так как не получили от государства адекватной помощи, предупредил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

«Если мы откроемся 1 июля, то больше 70% заведений не возобновят работу», — сказал Бухаров на онлайн-заседании рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ФРиО, в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сейчас не работают три четверти предприятий питания.

«При этом 25% продолжают работать, потому что к нам относится питание в армии, пенитенциарной системе, на буровых и полевых станах. Если говорить вообще о ресторанах, конечно, спрос упал. В зависимости от концепции, у кого-то на 30–50%, у кого-то — на 100%», — сообщил Бухаров (цитата по ТАСС).