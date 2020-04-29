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В России без адекватной помощи государства допустили уход 70% ресторанов

По словам главы Федерации рестораторов и отельеров, в связи с ограничениями, введенными для борьбы с эпидемией COVID-19, сейчас не работают три четверти предприятий питания, но на помощь государства они не смогут рассчитывать
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 70% кафе и ресторанов России к середине лета могут уйти с рынка, так как не получили от государства адекватной помощи, предупредил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

«Если мы откроемся 1 июля, то больше 70% заведений не возобновят работу», — сказал Бухаров на онлайн-заседании рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ФРиО, в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сейчас не работают три четверти предприятий питания.

«При этом 25% продолжают работать, потому что к нам относится питание в армии, пенитенциарной системе, на буровых и полевых станах. Если говорить вообще о ресторанах, конечно, спрос упал. В зависимости от концепции, у кого-то на 30–50%, у кого-то — на 100%», — сообщил Бухаров (цитата по ТАСС).

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Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Он с сожалением отметил, что работа в режиме доставки блюд «никакого прибытка большинству предпринимателей не дает», тем более что возникают проблемы с арендодателями, требующими денег по принципу «вы же открыты — платите арендную плату». В связи с этим персонал в ресторанном бизнесе по всей стране сильно сокращен.

«Те, кто прошел через кризисы 2008 и 2014 годов, начали это делать уже в конце марта, когда стали говорить «не ходите в рестораны», — рассказал Бухаров. По его словам, поэтому рестораторы не могут рассчитывать на обещанную государством помощь, условием выделения которой было сохранение 90% персонала. (В середине апреля президент России Владимир Путин предложил выплачивать на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 90% их штатной численности по 12 130 руб. в месяц, что равно действующему МРОТ.)

Субсидии от государства большинство ресторанов и кафе получить, по словам Бухарова, также не могут, так как они не положены тем, кто продает алкоголь. «Что касается субсидий: подавляющее большинство предприятий питания имеет лицензию [на продажу алкоголя], значит, субсидии по бюджетному кодексу им не положены», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава ФРиО предупредил, что на восстановление российской ресторанной отрасли потребуется около пяти лет после окончания кризиса.

Ранее в интервью ТАСС Бухаров заявил, что исчезнуть в результате кризиса могут, в первую очередь, небольшие семейные ресторанчики.

«Рестораны высокой кухни, их в Москве, например, 2,5–3 тыс., останутся. Люди будут к ним ходить из тех, кто заработает на кризисе. И, с другой стороны, останется «Макдоналдс». А вот те семейные небольшие ресторанчики, куда вы приходите с удовольствием, вы всех там знаете, может быть, живете в одном районе, сегодня могут уйти с рынка», — пояснил глава ФРиО.

Автор: Евгений Калюков
Теги: общепит, антикризисные меры
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