В России отменят «западные веяния бакалавриата». Что изменится

В России со следующего года откажутся от бакалавриата. Как новый подход повлияет на трудоустройство и возможность учебы за рубежом — разбирался РБК

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Почему исчезнет понятие «бакалавр»

Реформа высшего образования в России будет «плавной и мягкой», заверил президент Владимир Путин в пятницу, 17 мая, на встрече со студентами в Харбинском политехническом университете в Китае. По его словам, речь идет о том, чтобы «выставить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании». Специалисты, сказал Путин, пришли к выводам о том, что «в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была еще в Советском Союзе, сделав поправку, конечно, на требования сегодняшнего дня».

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр», — заявил 14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сохранивший свой пост в новом правительстве. Для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по программам бакалавриата, издержек не будет, дипломы сохранят свой вес, заявил замминистра науки и образования Константин Могилевский.

Как отказывались от болонской системы Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Отказ от системы подготовки по программам магистратуры и бакалавриата (болонская система) обсуждался несколько лет. В 2022 году министр Фальков говорил, что в основе российской системы образования «должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». Болонскую систему критиковали некоторые руководители вузов, в том числе ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, до 1990-х годов все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю», но с приходом западных веяний качество образования снизилось.

В мае 2023 года президент подписал указ о проведении пилотного проекта по внедрению новой системы образования — в 2023 году шесть высших учебных заведений начали принимать студентов на новые программы.

В 2026 году внедрить новую модель планируют более чем в тысяче вузов. Она предполагает два уровня высшего образования и один уровень профессионального образования — аспирантура. Высшее образование будет разделено на базовое (вместо бакалавриата), которое будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а также на специализированное (вместо магистратуры), предусмотренное для углубленной подготовки кадров, срок обучения — один-три года. При этом порядок остался такой же — сначала необходимо получить базовое образование, а затем специализированное. В аспирантуру будет возможно поступить, даже получив диплом только о базовом образовании.

Перед массовым переходом на новую систему необходимо разработать новые нормативно-правовые акты и стандарты с учетом изменений в системе высшего образования, напоминает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Фальков в Госдуме заявил, что нормативно-правовая база будет разработана до конца этого года.

Как проходит «пилот»

Участвующие в пилотном проекте вузы положительно оценивают процесс. В рамках пилота Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» вел прием студентов на программы базового высшего образования (БВО) по пяти направлениям продолжительностью четыре, пять и шесть лет, рассказал РБК и.о. проректора по образованию Андрей Воронин. По его словам, наибольшей популярностью среди поступающих на БВО пользовались такие программы: технологические машины и оборудование, материаловедение и технологии материалов, электроника и наноэлектроника — например, конкурс на последнее направление составил 38 человек на место, в прошлом году — 28,3.

В целом в 2023 году количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 25%. Но Воронин не уточнил, связано ли такое увеличение конкретно с внедрением новых программ.

«Важным этапом «пилота» является анализ востребованности программ, так как выбор и приоритеты со стороны абитуриентов, студентов и работодателей пока не очевидны», — отметил Воронин. Он также отметил, что МИСиС с 2022 года реализует «многотрековые» образовательные программы бакалавриата, в рамках которых каждый студент выбирает свою образовательную траекторию. По словам Воронина, этот подход существенно упростил реализацию пилотного проекта и внедрение дифференцированного подхода к продолжительности обучения, так как вуз уже имел для этого готовую инфраструктуру.

«Студент, рассчитывающий работать в сфере металлургического производства, сможет освоить свою образовательную программу за четыре года, получив «базу», или отучиться пять лет и стать инженером-технологом, а будущий ученый-металлург, мечтающий работать в исследовательской организации и создавать новые высококачественные марки сталей, получит возможность учиться шесть лет. Каждая из этих траекторий имеет своего отраслевого потребителя и партнерские организации», — уверен Воронин.

В Московском авиационном институте отметили растущий интерес абитуриентов к новым программам образования и инженерному образованию в целом. По данным института, в 2023 году МАИ получил более 17 тыс. заявлений от желающих поступить на бюджет, что на 30% больше, чем годом раньше, — больше 520 человек поступили в рамках целевого набора по новым программам базового высшего образования. Это также на 30% больше по сравнению с прошлым учебным годом, сообщили в пресс-службе МАИ. Полностью перейти на новые программы МАИ планирует в 2024 году.

На первом этапе, в 2023 году, МАИ в рамках пилота изменил профильные направления подготовки: самолето- и вертолетостроение, ракетно-космические комплексы, авиационные и ракетные двигатели, системы управления и интегрированные системы летательных аппаратов.

Главная отличительная черта новых программ новой образовательной системы — увеличение практики на 35–45%, сказали в институте. В рамках пилота институт внедрил модульную структуру образовательных программ. Например, в рамках фундаментального модуля по физико-математическим дисциплинам студенты могут выбрать разный уровень подготовки, а в рамках модуля гуманитарного мышления — выбрать разный набор дисциплин.

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта начал эксперимент с трех направлений: право, педагогика и химия. По итогам приемной кампании на 22 пилотные программы поступили 385 человек, рассказал ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров. Самым успешным кейсом он считает программу по химии. В ее реализации приняли участие «Росатом» и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

В университете модернизировали и аспирантуру: отказались от опции «освоение научной дисциплины с нуля» и сфокусировали внимание на успешной защите диссертации. У аспиранта есть выбор между двумя треками — научным и преподавательским, при этом он обязан пройти внешнюю стажировку в одном из ведущих научно-образовательных или научно-исследовательских центров.

В 2024 году университет планирует расширить линейку программ, участвующих в пилоте, до 44. Среди них в том числе физика, биология, лингвистика, филология. «Принципы те же: вариативность, усиление фундаментальной составляющей, синхронизация с требованиями рынка, активное участие работодателей», — отметил Федоров.

Московский педагогический государственный университет в 2023 году наряду с программами бакалавриата и магистратуры набрал студентов на семь программ пилотного проекта по уровню базового высшего образования. По словам ректора университета Алексея Лубкова, к новой реформе высшего образования позитивно отнеслись как студенты, так и преподаватели. Согласно результатам мониторинга, который провел вуз, 80% студентов оценили пилотные программы на «4» и «5», среди преподавателей положительные оценки дали 86%.

На программы пилотного проекта поступили абитуриенты с более высоким средним баллом ЕГЭ — 83, отметил Лубков. По его словам, качество успеваемости по итогам первой сессии значительно выше, чем на бакалавриате.

«Думаю, что пока преждевременно говорить о каких-либо принципиальных изменениях. Единогласно все вузы пилотного проекта высказали предложения по корректировке названия уровня «базовое высшее образование». Данная формулировка создает впечатление о недостаточности образования, необходимости доучивания, целесообразно заменить термин на «высшее образование», — указал Лубков.

Что будет с международным признанием новых дипломов

Глобальные проблемы с признанием российского образования за рубежом после перехода на новую модель вряд ли возникнут, ведь во главе угла стоит качество образования, а документарные вопросы достаточно оперативно разрешатся в международном диалоге, сказал РБК и.о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих (возглавляемый им вуз перейдет на новую систему с 2025 года, а продолжительность обучения на программах составит пять-шесть лет в зависимости от направления подготовки). «До присоединения России к болонской системе выпускники советских и российских университетов успешно находили работу за рубежом в различных областях знаний, где качественным считалось наше образование», — объясняет Сухих.

Существенных проблем с признанием российских дипломов за рубежом не видит и председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. Он отметил, что существуют специальные процедуры по признанию дипломов, а большинство российских выпускников, желающих продолжить карьеру за рубежом, независимо от того, окончили они бакалавриат или специалитет, и ранее вынуждены были их проходить, автоматически признание не происходило.

«Даже в дружественных странах сегодня в большинстве распространена система: бакалавриат, магистратура, аспирантура. И здесь возникает этот зазор и возможность непризнания международным сообществом тех подходов, которые будут предложены, — считает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев, — но в целом это бьется с целевыми задачами, которые ставятся министерством и правительством. Они связаны в том числе со снижением оттока кадров за рубеж для получения других уровней образования».

Сейчас есть разные типы соглашений: о взаимном признании дипломов высшего образования, о признании дипломов о четырехлетнем высшем образовании и о признании высшего образования в формате бакалавриата и магистратуры, рассказал Терентьев. По его словам, в случае, когда речь идет о длительности и наименовании программ подготовки, потребуется переработка соглашений. «У нас сейчас нет аналитики, сколько существует соглашений разного формата, но кажется, что потребуется значительная работа по пересмотру нормативных оснований для взаимного признания. В большинстве случаев они подписываются между странами», — пояснил он.

По мнению Терентьева, новые подходы высшего образования могут быть тиражированы или признаны хотя бы на базовом уровне дружественными странами, странами БРИКС. Целесообразно предложить некоторые новые стандарты и для других стран, полагает эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с РБК сказал, что само присоединение к болонской системе хоть и повысило шанс, но совсем не гарантировало признания дипломов за рубежом, так как оно определяется межправительственными соглашениями. Новые соглашения заключать придется, сказал он: «Да, если мы хотим, чтобы наши дипломы признавались и за рубежом, новые межправительственные соглашения потребуются».

Как на изменения в образовании отреагируют работодатели

«Их [бакалавров] дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают», — сказал замминистра Могилевский.

Для работодателей с точки зрения найма новых работников ничего не изменится, как ничего не изменилось при предыдущем переходе с пятилетней системы на четырехлетнюю (с бакалавриатом), уверен президент Superjob Алексей Захаров.

По его словам, уже сложилась практика, когда нацеленные на карьеру студенты со второго-третьего курсов начинают работать в области, которую выбрали для себя, а на учебу ходят добрать знания, которые им нужны для этой работы. Эта практика, по оценке Захарова, не изменится с увеличением срока получения первой ступени высшего образования, только студентам определенных направлений придется на год дольше совмещать работу и учебу.