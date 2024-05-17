Путин сообщил об открытии совместного центра СПбГУ и Политеха Харбина

Владимир Путин (Фото: РБК)

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Харбинский политехнический университет откроют совместный образовательный центр, заявил президент России Владимир Путин.

«Совсем ведущее российское учебное заведение, Санкт-Петербургский государственный университет <...>, скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — сообщил Путин.

Студенты в образовательном центре будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим естественным научным дисциплинам. Центр станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки, заверил Путин.

В Харбине Путин проведет второй день своего визита в Китай. В КНР российский президент прилетел 16 мая. Его визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это первая зарубежная поездка Путина с начала нового президентского срока.

В Пекине российский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи, в частности, была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В документе говорится, что отношения между Россией и Китаем не носят блокового и конфронтационного характера, подобно военно-политическим союзам времен холодной войны, и не направлены против третьих стран.