Фальков рассказал, когда в России откажутся от бакалавриата
В России с 2025 года не будет понятия «бакалавр». Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на пленарном заседании Госдумы.
«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будет высшее образование и специализированное высшее образование», — сказал он.
Инженеры, педагоги и врачи должны будут учиться 5,5 лет, четырехлетнего образования для них будет недостаточно, уточнил Фальков. Он заявил о необходимости запуска отдельной программы по повышению квалификации преподавателей.
Президент Владимир Путин 10 мая переназначил Михаила Мишустина премьер-министром. После этого премьер получил право сформировать правительство. На следующий день Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Фалькова предложили на тот же пост в нем. Он возглавляет Минобранауки с января 2020 года.
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