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Новое правительство 2024 ,  
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Фальков рассказал, когда в России откажутся от бакалавриата

Фальков: с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»
Сюжет
Новое правительство 2024
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России с 2025 года не будет понятия «бакалавр». Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будет высшее образование и специализированное высшее образование», — сказал он.

Инженеры, педагоги и врачи должны будут учиться 5,5 лет, четырехлетнего образования для них будет недостаточно, уточнил Фальков. Он заявил о необходимости запуска отдельной программы по повышению квалификации преподавателей.

Президент Владимир Путин 10 мая переназначил Михаила Мишустина премьер-министром. После этого премьер получил право сформировать правительство. На следующий день Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Фалькова предложили на тот же пост в нем. Он возглавляет Минобранауки с января 2020 года.

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Георгий Смирнов
бакалавриат Минобрнауки высшее образование

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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