Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о реализации в следующем учебном году (2023/24) пилотного проекта в сфере высшего образования, документ размещен на портале правовой информации.

В рамках проекта будут установлены два уровня высшего образования:

базовое (срок освоения — четыре-шесть лет);

специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка)

Аспирантура будет уровнем профессионального образования.

Пилотный проект будет реализован в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московский авиационный институт (НИУ МАИ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет.

Этим вузам нужно разработать образовательные стандарты и требования по уровням образования до 30 июня этого года. Уже с нового учебного года они смогут принимать абитуриентов по программам согласно новым уровням образования наряду с существующими.

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