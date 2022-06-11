Ректоры ведущих вузов предложили альтернативу Болонской системе

Ректоры крупнейших российских вузов в разговоре с РБК выразили мнения, как может выглядеть новая система высшего образования в стране, что из Болонской системы стоит сохранить и нужно ли отказаться от ЕГЭ

Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к прожитому этапу и создавать собственную систему высшей школы с опорой на интересы национальной экономики.

Под Болонским процессом принято понимать решение создать единое унифицированное пространство высшего образования. Стартовал он с подписания в 1999 году соответствующей декларации 29 министрами образования, собравшимися в Болонье. Создание единого пространства подразумевало и реформу высшей школы в тех странах, чьи представители подписали документ. Россия подписала декларацию в 2003 году, но официальный переход состоялся в 2011-м. Реформа не привела в России к полному переходу на двухступенчатую структуру «бакалавриат плюс магистратура», некоторые направления подготовки в вузах по-прежнему преподаются в формате специалитета.

Дискуссии вокруг плюсов и минусов системы велись с момента вступления России в договор, однако заявление Фалькова запустило процесс полного отказа от Болонской системы и поисков своей собственной модели. Как заявил в начале недели замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, «11 апреля Болонская группа объявила о прекращении представительства России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса». Он связал это с тем, что ректоры крупнейших вузов подписали обращение в поддержку президента и специальной военной операции на Украине.

РБК попросил ректоров и представителей вузов, входящих в топ-20 рейтинга RAEX и в программу развития университетов «Приоритет 2030», порассуждать о национальных альтернативах для Болонской системы, рисках изоляции российского образования и о том, сколько времени может занять начавшаяся перестройка.

Что может заменить Болонскую систему высшего образования

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов

Сложно сказать, можно ли без России принять решение о том, что мы теперь не входим в общеевропейскую зону высшего образования. Подозреваю, что нет. Сейчас идет процесс «развода» с общеевропейской зоной и позиционирования российского образования как самостоятельной единицы на рынке услуг. Мы теперь конкурируем с европейскими, американскими, китайскими и другими рынками. Но все нормативные документы системы остались, и мы сейчас обсуждаем изменения в законодательстве об образовании, которые ранее были приняты из-за вступления в общеевропейскую зону. В образовании задействованы 40 млн человек, те, кто давно работает в этом деле, понимают, что изменить закон непросто.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев на заседании Союза ректоров

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Важна не продолжительность, а важно качество. <...> Может, где-то надо [обучать] не четыре, не пять и не семь, а 11 лет, если правильно выстраивать вертикаль. Но нужно и не забывать о деньгах. Давайте сейчас потребуем выдать нам всем, а качество советское мы обеспечим? Или нам просто нужно денег больше и продолжительность обучения больше? Безусловно, определять [продолжительность обучения] должны не только и не столько ректоры, определять должен бизнес, государственные структуры. Вот наши заказчики.

Нельзя, чтобы кто-то подумал, что бакалавр, которых десятки или сотни тысяч, — это диплом второго сорта. Это не так.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко

Медицинским вузам удалось сохранить специалитет и развить его программы, сохраняя лучшие традиции школы. Внедрение высоких технологий в медицину обусловило необходимость разработать новые подходы к практической подготовке специалистов. Начиная с первого курса максимальное внимание уделяется обучению с использованием симуляционных технологий. Завершение подготовки проходит на клинических базах, так как выпускник по окончании медицинского вуза обязан уметь выполнять очень большой перечень манипуляций и быть готовым оказать не только первую помощь. Поэтому образовательные программы постоянно актуализируются.

И. о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев

На сегодняшний момент уже не стоит вопрос, будет ли альтернативная система или нет. Будет. Изменения должны придать системе высшего образования гибкость. Жестко регламентированное высшее образование не соответствует духу времени и потребностям общества.

Формат «2+2+2» совершенно оправдан, когда есть достаточно широкий бакалавриат с последующим выбором специализации по итогам первых двух лет в университете.

Систему «2+2+2» предложил ввести президент Владимир Путин. Она предполагает, что первые два года поступившие получают общие широкие знания, после чего выбирают профиль. Следующие два года студент получает знания в рамках выбранной специализации. Наконец, заключительные два года, соответствующие магистратуре, должны еще больше углубить знания учащегося, причем предполагается, что магистратура не будет повторять содержание программы, полученной в бакалавриате.

Ректор Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) Виктор Кокшаров

Дискуссия на последнем заседании Союза ректоров сводилась к плавному переходу по изменению российской системы образования с учетом национальных интересов, опорой на традиции, сложившиеся в высшем образовании. Без того, чтобы отмести все лучшее, что было наработано за последние десятилетия. Поэтому нужно использовать разные схемы:

«2+2+2», «4+1», «5+1», «5+2», традиционный специалитет с различными сроками обучения.

Ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук

Максимально бесшовный переход от существующей модели образования к новой видится в реализации системы «2+2+2» («4+2»). Пока трудно выразить свое отношение, так как нет подробностей предстоящих преобразований.

Первый проректор Национального исследовательского университета ИТМО Дарья Козлова

Осознанное построение своей карьерной траектории, которая начинается даже не в университете, а еще в школе, может стать одной из черт новой национальной системы образования. Часто школьники, приходя в вуз, не до конца понимают, что они хотят получить в конце обучения. В ИТМО через систему учебной аналитики мы помогаем студентам понять, как построить учебный план, чтобы через четыре года учащийся стал тем, кем мечтал, будучи абитуриентом.

Российская система может взять весь лучший опыт, который был наработан, пока мы были участниками Болонской системы. Повысить качество образования в вузах, особенно региональных, можно, используя потенциал ведущих университетов, развивая мобильность преподавателей и студентов, тщательно работая с запросами компаний.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин

Отказ от прямого копирования Болонской модели не означает полного возврата к советской системе, так как в некоторых случаях двухуровневый формат подготовки — бакалавриат и магистратура — отвечает интересам как работодателей, так и студентов. В наших силах сделать систему с более гибким выбором траектории подготовки. Во многих случаях важно возвращение специалитета. Также важно расширять список квалификаций для выпускников и присваивать такие квалификации вместе с получением диплома.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Андрей Рудской

Система высшего образования должна опираться на культурные и исторические особенности страны. Советское техническое образование по праву считалось лучшим в мире, как результат — покорение космоса, успехи в атомной промышленности, нобелевские премии. Стране необходимы талантливые и хорошо подготовленные инженеры с фундаментальной мультидисциплинарной подготовкой, но и с практическими навыками. В Политехе этому способствуют серьезные связи с промышленными партнерами.

Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев

Задача университетов сегодня — повышать уровень качества образования, предоставлять студентам возможность формировать индивидуальные траектории развития. Мы полагаем, что развитие модели «2+2+2» будет набирать обороты, усиливая гибкость и эффективность образовательных программ.

В настоящее время уровневая система образования «бакалавриат — магистратура» смогла по многим направлениям подготовки успешно адаптироваться под потребности рынка труда, обучающихся и их родителей, а также под возможности и перспективы вузов. И она могла бы быть продолжена в нашей стране.

Какие плюсы и минусы есть у Болонской системы

Опрошенные РБК ректоры назвали следующие положительные черты Болонской системы:

возможность сочетать бакалавриат со смежным типом магистратуры;

интеграция в общемировое образовательное пространство;

академическая мобильность преподавателей и студентов;

рост числа иностранных студентов в России.

К минусам можно отнести:

низкую степень синхронизации с работодателями;

сложности с трудоустройством бакалавров;

отток талантливых специалистов за рубеж.

Магистратура может отличаться от бакалавриата?

И. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев

Не думаю, что жесткая привязка бакалавриата и магистратуры к одному укрупненному направлению — это хорошо. Должна оставаться гибкость. Не вижу ни одного аргумента, почему энергетик не может пойти изучать ИТ, чтобы потом внедрять «цифру» в энергетику. И наоборот.

Ректор УрФУ им. Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров

Предыдущая система была удобным вариантом получения второго высшего образования в магистратуре, в том числе по другому направлению подготовки, но опыт показал, что у этого есть негативные факторы. Обучение с базовым экономическим образованием в магистратуре по истории, историков по экономике и т. д. бывает затруднительно. Как правило, такие студенты-магистранты не выдерживают соответствующих требований и после первого года обучения вынуждены отчисляться. Я уже предложил ограничить поступление в магистратуру в рамках области образования, но можно рассмотреть исключения.

Ректор НГУ Михаил Федорук

Я не расцениваю это изменение как революционное. У многих вузов, в том числе в НГУ, и без этого требования существуют довольно серьезные пререквизиты для поступления в магистратуру, которые в принципе невозможно выполнить без обучения на профильной программе бакалавриата. Это новое требование может изменить аудиторию программ магистратуры креативно-творческого профиля, для обучения на которых не требуется специальная подготовка.

Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев

Профильность магистратуры можно назвать правильным подходом. Выпускник технического или иного профильного вуза может поступить и успешно освоить дисциплины в гуманитарной магистратуре, и наоборот — из-за отсутствия базовых знаний выпускнику социогуманитарного вуза это будет сделать сложнее при кардинальной смене профиля образования.

Отказ от Болонской системы — риск изоляции для России?

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов

Для ВШЭ я не вижу больших рисков: у нас идет приемная кампания по иностранцам, и мы видим набор заявок. В целом федеральный проект «Экспорт образования» был вызовом всей системе образования. 425 тыс. иностранцев, которые, согласно паспорту, должны к 2024 году учиться в России — очень серьезный показатель и безотносительно происходящего. Продвижение российского образования — это и привести сюда, а второе — это прийти туда. Глубокого риска отторжения населения шестимиллиардной части планеты от возможности получать образование в России очно и онлайн я не вижу. Да, это требует серьезных маркетинговых действий от университетов, но у них есть свои конкурентные преимущества. Сложно было и тогда, и сейчас, но система перестроится и возьмет планку.

И. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев

Как и сейчас, признавать наши дипломы будут только страны, заинтересованные в наших специалистах. Но сама модель бакалавриата и магистратуры должна остаться как одна из форм в веере вариантов.

Когда страны хотят сотрудничать, любые технические нюансы двух моделей образования могут быть интегрированы. Это решается в рамках двусторонних соглашений. Сотрудничество с азиатским макрорегионом в ближайшие годы точно будет только нарастать.

Ректор УрФУ им. Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров

Все новации Болонской системы по всем уровням обучения надо сохранить, в том числе и в специалитете. Продолжать выдавать приложение к диплому международного образца с сохранением информации о национальной системе образования, измерением объема изученных модулей и дисциплин в зачетных единицах и др.

Реализация специалитета с даты вступления России в Болонский процесс не помешала студентам из-за рубежа поступать и оканчивать российские вузы по медицинским и другим востребованным специальностям. И если мы будем поддерживать хорошее качество российского образования, то сохраним и экспорт образования из стран дальнего зарубежья.

Ректор НГУ Михаил Федорук

Диплом российского университета признавался за рубежом и до перехода на Болонскую систему. Для русскоязычных же студентов и до Болонской системы существовала возможность поступить в зарубежный вуз с дипломом специалиста: они приходили с избыточным количеством часов, но это никогда не было основанием для отказа в получении образования.

Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев

Взаимное признание дипломов напрямую не зависело от требований Болонской системы. Признание в России образования и/или квалификации, полученных в иностранном государстве, осуществляется в соответствии с международными договорами, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности образования. И сегодня взаимное признание программ и дипломов также сильно зависит от геополитической обстановки, желания конкретных вузов сотрудничать.

Нужно ли отказаться от ЕГЭ

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов

Точно нужно посмотреть на эффективность механизма и его плюсы и минусы.

И. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев

ЕГЭ — это прозрачность и равные шансы для всех. Благодаря ЕГЭ школьники страны получили возможность вне зависимости от места жительства и достатка сдать на общих основаниях экзамен и иметь право участвовать в конкурсе на поступление в любой вуз страны.

Ректор НГУ Михаил Федорук

ЕГЭ при всех его недостатках — это надежный и проверенный инструмент объективной оценки знаний, который может открыть любому абитуриенту двери во все вузы страны. Но правильно оставить университетам выбор способов поступления.

Ректор УрФУ им. Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров

Считаю, что ЕГЭ надо сохранить. Экзамены по профильным предметам на творческих направлениях и специальностях уже введены. Надо посмотреть, по каким направлениям и специальностям такие экзамены еще можно ввести.

Сколько времени может занять перестройка

И. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев

Сейчас у нас определенно есть время на взвешенное решение вопроса «как университеты будут учить». Контрольные цифры приема для вузов страны на 2022 год давно утверждены, они также утверждены на 2023 год. А значит, ни в этом, ни в следующем году радикальных изменений не произойдет. Все это время мы можем искать решения, договариваться.

Ректор УрФУ им. Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров

Переход должен быть плавным. Нужны обсуждения на всех уровнях нашего общества с привлечением родителей, студенческих сообществ. Многоуровневая система в России начала постепенно реализовываться с 1992 года, а Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Вот и считайте — переходный период занял более десяти лет.

Ректор НГУ Михаил Федорук

Для дальнейшего развития российского образования необходимо как продолжить лучшие традиции российской и советской образовательных систем, так и учесть положительный опыт последнего десятилетнего периода и интегрировать его при создании и налаживании работы новой системы. Стоит ожидать, что этот процесс займет не менее пяти лет.

Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев

Не менее двух лет — это минимально возможный срок для реорганизации нормативной базы, структуры, процессов и контента образования. Перестройка системы образования повлечет за собой пересмотр содержания образовательных стандартов, федерального законодательства об образовании, на уровне вузов — изменение локальных нормативных актов, учебных планов и программ дисциплин, коммуникаций с работодателями. Но прежде чем переходить к трансформации российской системы образования, необходимо определиться, куда мы переходим и зачем.