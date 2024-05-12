Власти заявили о плане расширить новую модель образования на тысячу вузов

Новая модель высшего образования с базовым и специализированным уровнем реализуется в пилотном варианте в шести вузах. К 2026 году ее хотят расширить более чем на тысячу учебных заведений, заявил Дмитрий Чернышенко

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К 2026 году в России более чем в тысяче вузов будет внедрена новая модель высшего образования, сообщил и.о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает ТАСС. На нем поддержали кандидатуру Чернышенко на пост зампреда правительства.

«Мы с вами вместе работаем по поручению президента над формированием новой модели высшего образования. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение более чем в тысяче вузов страны», — сказал он.

В мае 2022-го министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать «собственную уникальную».

Болонская система предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). Также в России есть программы специалитета (не менее пяти лет) и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура — три-пять лет, ординатура — не более трех лет, ассистентура-стажировка — два года).

Год спустя президент Владимир Путин подписал указ о реализации в учебном году 2023/24 пилотного проекта с новыми уровнями высшего образования.

Он предполагает два уровня: базовый (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированный (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура отнесена к профессиональному образованию.

Для реализации пилотного проекта выбрали шесть вузов: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Московский авиационный институт (НИУ МАИ), Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет.

По словам Чернышенко, в рамках новой системы уже разработаны 180 новых образовательных программ, на обучение по ним в прошлом году приняли свыше 4 тыс. студентов.