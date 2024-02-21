В АКИТ назвали неактуальным список запрещенных к продаже книг

Список книг, которые подлежат изъятию из-за пропаганды ЛГБТ, был разработан, но сегодня не актуален, сообщили в АКИТ. Он был составлен в декабре 2022 года участниками книжного рынка после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ

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Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), был разработан, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности, сообщил РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе в 2022 году. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что потенциально может попасть под действие закона, если не разработать четкие критерии. После обращения Ассоциации в адрес Александра Хинштейна на площадке Госдумы были проведены встречи и прояснены все детали, включая будущие подзаконные акты. Сейчас этот список не просто неактуален — он вообще не имеет никакого отношения к действительности», — сказал он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на «Мегамаркет» сообщил, что маркетплейс «скрыл со своей витрины» книги из списка ограничений в связи с законом о запрете «пропаганды ЛГБТ». Перечень запрещенных к продаже книг, полученный «Мегамаркетом», ранее опубликовал журналист Александр Плющев (признан иноагентом), который не уточнил авторство и время составления. На его скриншотах упомянуто более 250 названий книг, включая произведения Федора Достоевского, Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Стивена Кинга, Оскара Уайльда, Марселя Пруста, Стефана Цвейга, Стивена Фрая и Владимира Сорокина.

В России «пропаганда ЛГБТ» запрещена для лиц всех возрастов с декабря 2022 года. Ранее в законодательстве она была запрещена только среди тех, кому не исполнилось 18 лет. Спустя год Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду наказывается штрафом до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

В январе издательство АСТ объявило об отправке нового романа Сорокина «Наследие» на экспертизу на фоне жалоб общественников, в частности из-за «пропаганды ЛГБТ». Книга тогда же исчезла из поиска онлайн-магазинов и маркетплейсов, в том числе «Лабиринта», Ozon и Wildberries, отмечал RTVI. В АСТ сообщили телеканалу, что не обнаружили пропаганды нетрадиционных ценностей в романе, и подчеркнули, что согласно закону тот снабжен маркировкой «18+».





В январе прошлого года крупная книжная сеть «Читай-город — Буквоед» сообщила, что сняла с продажи некоторые книги с ЛГБТ-тематикой по инициативе издательства Popcorn Books. В апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что издателям, которые продают книги с ЛГБТ-тематикой за рубежом, при попытке организовать нелегальный провоз таких произведений в Россию будет грозить уголовная ответственность.