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Роскомнадзор начал проверку Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор начал проверку сервиса Duolingo на ЛГБТ-пропаганду
В разработанном в США приложении Duolingo при обучении языкам можно встретить фразы, в которых говорится о лесбиянках и геях. Пропаганда ЛГБТ в России запрещена для лиц всех возрастов
Фото: Diego Thomazini / Shutterstock
Фото: Diego Thomazini / Shutterstock

Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России), сообщили РБК в пресс-службе РКН.

Как пишет в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак, вопросы к сервису возникли из-за предлагаемых в процессе обучения фраз, в которых упоминаются геи и лесбиянки. По ее данным, в РКН обратилась Сибирская правозащитная группа «Радетель», с которой связались «обеспокоенные родители» из Уфы, которые заметили фразы с пропагандой нетрадиционных отношений. В Роскомнадзоре сообщили РБК, что это обращение к ним не поступало.

Duolingo дает возможность бесплатно изучать свыше 30 языков, число пользователей превышает 500 млн. Компания базируется в США, головной офис находится в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Также у нее есть офисы в Нью-Йорке и Сиэтле, за границей — в Пекине и Берлине. Основатели платформы — гватемальский предприниматель Луис фон Ан (также занимался разработкой CAPTCHA) и швейцарский программист Северин Хакер.

На сайте компании говорится, что она является работодателем, поддерживающим равные возможности трудоустройства, в частности, не допускающим дискриминации из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

РБК направил запрос в пресс-службу компании Duolingo.

Если компания не разберется «с этой неприятной проблемой», Роскомнадзору придется заблокировать приложение на территории России, написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
 

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В России пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола запрещена для лиц всех возрастов с конца 2022-го, до этого запрет касался только несовершеннолетних. Спустя год после введения запрета Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистстким.

В январе из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных ценностей издательство «АСТ» решило направить на экспертизу новый роман писателя Владимира Сорокина «Наследие». Общественники пожаловались, что в книге есть «пропаганда ЛГБТ» и «насилия над детьми». Как отмечал RTVI, книга в то же время исчезла из поиска онлайн-магазинов и маркетплейсов, в том числе «Лабиринта», Ozon и Wildberries. В «АСТ» сообщили телеканалу, что пропаганды нетрадиционных ценностей в романе Сорокина редакция не обнаружила. Там подчеркнули, что роман снабжен маркировкой «18+», предписанной по закону.

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