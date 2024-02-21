«Мегамаркет» скрыл часть книг из-за «пропаганды ЛГБТ»

В опубликованном в Сети перечне упоминались произведения Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Марселя Пруста, Федора Достоевского и других. Маркетплейс подтвердил подлинность перечня

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В «Мегамаркете» заявили, что «скрыл со своей витрины» книги, перечисленные в списке ограничений в связи с законом о запрете «пропаганды ЛГБТ», сообщили «Коммерсанту» в маркетплейсе.

«Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли. — РБК) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках», — рассказали в компании и уточнили, что приняли участие в обсуждении и подготовке списка.

Перечень запрещенных к продаже книг, полученный «Мегамаркетом», ранее опубликовал журналист Александр Плющев (признан иноагентом), не уточнив авторство и время составления списка. На продемонстрированных им скриншотах упомянуты более 250 названий книг, среди них есть отдельные произведения Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Стивена Кинга, Фёдора Достоевского, Владимира Сорокина, Стивена Фрая, Стефана Цвейга, Оскара Уальда, Марселя Пруста.

В России «пропаганда ЛГБТ», педофилии и смены пола запрещена для лиц всех возрастов с конца 2022-го, тогда запрет касался только несовершеннолетних. Спустя год Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским.

Издательство АСТ в январе объявило об отправке романа «Наследие» Сорокина на экспертизу после жалоб. Общественники пожаловались на присутствии в книге «пропаганды ЛГБТ» и «насилия над детьми». Книга тогда же исчезла их поиска онлайн-магазинов и маркетплейсов, в том числе «Лабиринта», Ozon и Wildberries. В «АСТ» сообщили RTVI, что пропаганды нетрадиционных ценностей в романе Сорокина редакция не обнаружила.