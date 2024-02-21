 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Мегамаркет» скрыл часть книг из-за «пропаганды ЛГБТ»

«Мегамаркет» подтвердил подлинность запрещенных «списком ЛГБТ» книг
В опубликованном в Сети перечне упоминались произведения Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Марселя Пруста, Федора Достоевского и других. Маркетплейс подтвердил подлинность перечня
Фото: Chris Emil Janßen / IMAGO / ТАСС
Фото: Chris Emil Janßen / IMAGO / ТАСС

В «Мегамаркете» заявили, что «скрыл со своей витрины» книги, перечисленные в списке ограничений в связи с законом о запрете «пропаганды ЛГБТ», сообщили «Коммерсанту» в маркетплейсе.

«Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли. — РБК) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках», — рассказали в компании и уточнили, что приняли участие в обсуждении и подготовке списка.

Перечень запрещенных к продаже книг, полученный «Мегамаркетом», ранее опубликовал журналист Александр Плющев (признан иноагентом), не уточнив авторство и время составления списка. На продемонстрированных им скриншотах упомянуты более 250 названий книг, среди них есть отдельные произведения Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Стивена Кинга, Фёдора Достоевского, Владимира Сорокина, Стивена Фрая, Стефана Цвейга, Оскара Уальда, Марселя Пруста.

В России «пропаганда ЛГБТ», педофилии и смены пола запрещена для лиц всех возрастов с конца 2022-го, тогда запрет касался только несовершеннолетних. Спустя год Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским.

Издательство АСТ в январе объявило об отправке романа «Наследие» Сорокина на экспертизу после жалоб. Общественники пожаловались на присутствии в книге «пропаганды ЛГБТ» и «насилия над детьми». Книга тогда же исчезла их поиска онлайн-магазинов и маркетплейсов, в том числе «Лабиринта», Ozon и Wildberries. В «АСТ» сообщили RTVI, что пропаганды нетрадиционных ценностей в романе Сорокина редакция не обнаружила.

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛГБТ книги изъятие книг
Материалы по теме
В кабмине не поддержали уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду
Политика
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
США предупредили о выборе Украины насчет отступления из городов Политика, 01:33
«Мегамаркет» скрыл часть книг из-за «пропаганды ЛГБТ» Политика, 01:16
«Интер» вырвал победу в концовке матча Лиги чемпионов c «Атлетико» Спорт, 01:12
В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи Общество, 00:58
Россия поставила 200 тыс. тонн зерна в шесть стран Африки Политика, 00:18
В Wildberries появились проблемы с привязкой карт Mastercard Бизнес, 20 фев, 23:50
NYT сообщила, что в полиции Испании подтвердили смерть угнавшего Ми-8 Политика, 20 фев, 23:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В РПЦ сочли отходом от нравственного учения решение Ватикана по гей-парам Политика, 20 фев, 23:39
Министр подтвердил отгрузку из терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге Бизнес, 20 фев, 23:32
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 20 фев, 23:23
США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба Экономика, 20 фев, 23:15
В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы Политика, 20 фев, 23:07
Хуситы нанесли удары по кораблям США и Израиля в Красном море Политика, 20 фев, 22:52
Три курских села и хутор попали под обстрел Политика, 20 фев, 22:24