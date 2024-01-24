Роман Сорокина отправят на экспертизу после жалоб на пропаганду ЛГБТ

После жалоб общественников на «пропаганду ЛГБТ» в новом романе Сорокина «Наследие» издательство АСТ решило отправить книгу на экспертизу. Там подчеркнули, что редакция пропаганды нетрадиционных ценностей в романе не обнаружила

Владимир Сорокин (Фото: Jens Kalaene / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Издательство АСТ направит новый роман писателя Владимира Сорокина «Наследие» на экспертизу на фоне жалоб общественников, сообщили Forbes в пресс-службе издательства.

Телеграм-канал Mash накануне сообщил, что «инициативная группа из коллег Сорокина по цеху и неравнодушных к русской прозе читателей собрала больше 1500 подписей с требованием провести проверку (романа «Наследие») в СК». По их мнению, в книге есть «пропаганда ЛГБТ» и «пропаганда насилия над детьми».

Как отмечал RTVI, книга уже исчезла из поиска онлайн-магазинов и маркетплейсов, в том числе «Лабиринта», Ozon и Wildberries. В АСТ сообщили телеканалу, что пропаганды нетрадиционных ценностей в романе Сорокина редакция не обнаружила. Там подчеркнули, что роман снабжен маркировкой «18+», предписанной по закону.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду наказывается штрафом до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних к смене пола, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб. Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

«Наследие» — третья и заключительная часть трилогии Сорокина о докторе Гарине (первая книга была опубликована в 2010 году). Действие романа разворачивается в постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну. В центре сюжета — пара детей-альбиносов (дети доктора Гарина), которые проходят через жестокие реалии нового мира. Роман был выпущен издательством АСТ в конце 2023 года.

Владимир Сорокин — один из наиболее ярких представителей концептуализма и соц-арта в русской литературе. Он является автором 11 романов, а также ряда повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат премий Андрея Белого, «НОС», «Большая книга» и других, номинант Международной Букеровской премии. После начала российской военной операции на Украине Сорокин подписал открытое письмо, осуждающее действия Москвы, а также сообщил о решении больше не возвращаться в Россию, «пока в ней будет править нынешний режим». В настоящее время писатель проживает в Берлине.