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Бизнес ,  
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Хинштейн пригрозил уголовкой «певцам нетрадиционных ценностей» из-за книг

Хинштейн: за контрабанду из стран СНГ книг с ЛГБТ может грозить уголовная ответственность
Депутат Хинштейн предупредил, что за организацию «нелегального ЛГБТ-трафика» книг может грозить уголовная ответственность. Ранее «Ъ» сообщил, что подобные книги, выпущенные издательством Popcorn Books, появились в странах СНГ
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Издателям, продающим книги с ЛГБТ-тематикой за рубежом, при попытке организовать нелегальный провоз таких произведений в Россию будет грозить уголовная ответственность, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он возглавляет комитет Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и является одним из соавторов законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Хинштейн предупредил, что ввезти такой товар на территорию России не получится, если только не будет налажен «нелегальный ЛГБТ-трафик».

«В этом случае, однако, организаторов контрабандного ввоза будет ждать уголовная ответственность», — отметил депутат.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что книги издательства Popcorn Books с упоминанием ЛГБТ-тематики появились в продаже на книжных сайтах Белоруссии и Казахстана. Их газета нашла на казахстанских Meloman, Marwin, Olx и белорусских AllBook, Oz, «КомiксКрама», MyBooks. Например, на Meloman продается книга «Лето в пионерском галстуке» (за 4,8 тыс. тенге, или примерно 830 руб. по курсу ЦБ на момент публикации), на AllBook ее же можно купить за 30 белорусских рублей (813 руб.).

В сетевых книжных магазинах, указывает «Ъ», книги издательства пока не представлены, во всяком случае, их нет в крупнейших магазинах — белорусском «Белкнига» и казахстанском «Книжный город».

Собеседник газеты на книжном рынке назвал решение Popcorn Books логичным. «Мне не кажется, что СНГ — это сопоставимый с РФ рынок по объемам, однако 30–40% от российских продаж при должном подходе он может обеспечить», — сказал источник «Ъ». Он добавил, что книги там будут дороже минимум в два раза из-за трат на логистику и наценок дистрибьюторов.

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В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Штраф за нарушение в части пропаганды гомосексуализма для юрлиц составляет до 5 млн руб. Popcorn Books стало первым фигурантом административного дела о пропаганде ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП), сообщал в январе сенатор Андрей Клишас.

В середине февраля владелец Popcorn Books Денис Котов сообщил, что рассматривает возможность продажи актива. В беседе с РБК он заявил, что основная причина решения о продаже — это то, что он не планировал заниматься издательским делом. Актив изначально рассматривался как финансовый, однако затем «складывалась разная информационная ситуация», и целесообразно заниматься иной деятельностью в книжной сфере.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЛГБТ издательство Казахстан Белоруссия Александр Хинштейн
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