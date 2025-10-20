 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Глава Дагестана попросил Думу сделать регион пилотным по запрету вейпов

В последние месяцы несколько регионов сообщали о намерении бороться с продажей вейпов — это Нижегородская, Вологодская области, республика Алтай, а теперь и Дагестан. Пока в России запрещена продажа вейпов несовершеннолетним
Махачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой сделать республику одним из пилотных регионов по введению запрета на продажу вейпов, говорится в его телеграм-канале.

В обращении говорится, что со снижением курения сигарет растет число тех, кто использует вейпы, многие из них — подростки. Меликов считает, что это «указывает на недостаточность установленных ограничений» на продажу вейпов.

«Прошу определить Республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств. Полагаю, что введение такого запрета снизит связанную с употреблением вейпов заболеваемость населения», — отмечается в обращении за подписью главы региона.

В Сингапуре решили бить палками за распространение некоторых вейпов
Общество
Сингапур

В августе нижегородский губернатор Глеб Никитин выступил с идеей дать регионам право запрещать вейпы и предложил сделать область пилотным регионом. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу. В мае о готовности бороться с продажей вейпов и другой подобной продукцией заявил глава Вологодской области Георгий Филимонов, который известен как губернатор — активный борец с продажей алкоголя. Глава Республики Алтай Андрей Турчак тоже анонсировал рассмотрение мер по запрету продажи вейпов и ограничениям продажи алкоголя.

Идея запрета на продажу вейпов обсуждается в России не первый год, вносились предложения как о полном прекращении торговли, так и например о запрете на их продажу в нестационарных торговых павильонах. Летом председатель Думы Вячеслав Володин отмечал, что депутаты поддержат инициативу о полном запрете продажи вейпов.

С 2023 года в России действует запрет на продажу таких устройств детям. В этом году были введены штрафы до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов.

